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Informative Links aus der Welt des Reisens

Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen eine Sammlung von informativen, spannenden und originellen Links aus der Welt des Reisens. Wir überprüfen diese Links regelmässig, sollten Sie auf eine ungültige Adresse stossen oder selber eine gute Webseite kennen, dann teilen Sie uns das doch mit. 

Reiseinformationen

Flughafen Zürich

Was gehört ins Fluggepäck und was nicht

Flughafen Zürich Parkservice

Informationen zum Schweizer Pass

Flughafen Basel

Handgepäck Vorschriften

Flughafen Genf

Ausländische Luftfahrtbetriebe mit Schweizer Betriebsbewilligung

Airline-Blacklist der EU

Sitzplatzkonfiguration der meisten Airlines

Airline Check - Meinungsportal über Airlines

Vorne Sitzen - alles über First- und Business Klasse

Buchhandlung Furrer, Bremgarten

Lonely Planet

Travel Book Shop, Zürich

Bundesamt für Gesundheit

Der schweizerische elektronische Impfausweis

Impfzentrum Baden

Ärzte für Reisemedizin

Schweizerisches Tropeninstitut

Reisemedizinische Praxis Zürich

Ostschweizer Infostelle für Reisemedizin, St. Gallen

Deutsches Zentrum für Reisemedizin

Reiseapotheke - Ratgeber für eine gute Reiseapotheke

WHO - Ratgeber International Travel and Health

Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta

Anforderungen der EU

Parasiteninfos Universität Zürich

Tollwutinfos Universität Zürich

Schweizerischer Reisebüroverband SRV

Garantiefonds der Schweizer Reisebranche

TTS-Travel Trade Service Ltd.

World Tourism Organisation

Ombudsmann der Schweizer Reisebranche

Weltweiter Zeitrechner

SBB Fahrplan

Umrechnung aller Währungen

Routenplaner Europa

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Das Wetter in der Schweiz

Blue Flag - Nachhaltige Entwicklung an Stränden

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Das Wetter in Ozeanien

Fiji

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Reisehinweise für die Vereinigten Staaten von Amerika

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Kampgrounds of America (KOA)

Burnaby Cariboo RV Park, Vancouver

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National Hurricane Center

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Airline Meals - alles über das Essen an Board

Weihnachten & Silvester in der Ferne

Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Herbstferien: jetzt noch buchbar

Thailand, Malediven oder Mauritius im Oktober – diese Fernziele klappen auch kurzfristig.

Kirschblüte in Japan

Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.

Antarktis: die Saison beginnt

Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.

Geführte Rundreisen 

Sorgfältig geplant und kompetent begleitet rund um den Globus! 

Hochzeitsreisen 

Unvergessliche romantische Hochzeitsreisen nach Ihren Ansprüchen.

Mietwagenrundreisen

Anschnallen und los geht’s. Erleben Sie die absolute Freiheit! 

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps für eine unvergessliche Reise.

Reisen im Camper 

Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil! 

Reisen mit der Familie

Wir wissen was perfekte Familienferien ausmachen! 

Safaris 

Erkunden Sie neue Tier- und Naturwelten hautnah.

Schiffsreisen

Unterwegs auf hoher See zu den schönsten Reisezielen der Welt.

Sportreisen 

Trainingslager, Live-Sportevents, Gruppenreisen, Wintersport und Golfreisen. 

Strandferien

Kristallklares Wasser und Dolce Far Niente – Badespass pur an den schönsten Stränden weltweit! 

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