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Lateinamerika- und Karibik-Reisen

Highlights und Reisetipps vom Spezialisten

In Lateinamerika und der Karibik erwartet Sie eine unglaubliche Vielfalt an Landschaften, Kulturen, Fauna und Flora. Von der bewegten Geschichte zeugen noch heute antike Bauten der Mayas und Azteken, ebenso wie die historischen Kolonialstädte. Wer nach Entspannung sucht, findet traumhafte Sandstrände. Und wem nach Abenteuer ist, den lockt der Regenwald und die Wildnis in Patagonien. Wir haben exklusive Reisen für Sie zusammengestellt, in denen Sie Lateinamerika und die Karibik individuell oder in einer geführten Gruppenreise entdecken können.  

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Argentinien Exklusiv ab Buenos Aires: arg_ushuaia_tierradelfuego_01_c_sat_v21
Icon map11 Tage
product
Argentinien Exklusiv
ab CHF 8770.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Besuch einer Ranch in der Pampa, Tierra del Fuego Nationalpark, Reiche Tier- und Pflanzenwelt des...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Individuell anfragen
Faszinierendes Kolumbien ab Bogotá: Zipaquira_Bogota_Kolumbien
Icon map15 Tage
product
Faszinierendes Kolumbien
ab CHF 3700.– / pro Person
ab Bogota bis Medellin
Highlights: Bogotá Stadtrundfahrt & Monserrate, Zipaquira Salzkathedrale, Tatacoa-Wüste & San Agustín, Kaffeezone &...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Individuell anfragen
Tastes of Discovery Series: Rhythms of the Brazilian Coastline mit Spitzenköchin Luciana Berry ab Rio de Janeiro: SE_Christ_the_Redeemer_Rio_de_Janeiro_Brazil_003
Icon map12 Tage
product
Tastes of Discovery Series: Rhythms of the Brazilian Coastline mit Spitzenköchin Luciana Berry
Preis auf Anfrage
ab Rio de Janeiro bis Buenos Aires
Highlights: Sehnsuchtsziel Rio de Janeiro, Bezauberndes Parati, Abgeschiedenes Naturreservat Ponta do Sul,...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Individuell anfragen

Südamerika

Prickelnde Lebensfreude und atemberaubenden Landschaften. Ein aufregender Kontinent zwischen Karibik und Antarktis erwartet Sie. 

 

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Zentralamerika

Das zwischen zwei Kontinenten und zwei Ozeanen gelegene Mittelamerika ist eine Welt für sich.

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Karibik

Die karibischen Inseln werden Sie mit ihren Reizen verzaubern und Ihre Sinne betören.

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