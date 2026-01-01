Die beste Reisezeit nach Aktivität

Badeferien: Für Badeferien an der Riviera Maya rund um Cancún und auf der Halbinsel Yucatán sind die trockenen Monate von Dezember bis April ideal: Sonne satt, wenig Regen und angenehm warmes Karibikwasser.

Rundreisen: Rundreisen und Mietwagenreisen durch das Landesinnere planen Sie am besten zwischen November und April, wenn die Strassen trocken und die Temperaturen im Hochland angenehm sind.

Tauchen und Schnorcheln: Tauchferien sind in Mexiko grundsätzlich das ganze Jahr möglich. In den Sommermonaten schwimmen mit etwas Glück Walhaie vor der Isla Holbox – ein unvergessliches Erlebnis für Schnorchler.

Ferien mit Kindern: Für Familienferien empfiehlt sich die Trockenzeit; die Schweizer Weihnachts- und Frühlingsferien fallen ideal in die beste Reisezeit für Mexiko – frühes Buchen lohnt sich.