Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralamerika Reisen Gütesiegel
zentralamerikareisen
Sonnenuntergang in der Wüste von Mexico

Beste Reisezeit für Mexiko

Klima, Trockenzeit und Regenzeit im Überblick

Die beste Reisezeit für Mexiko liegt für die meisten Regionen in der Trockenzeit von Dezember bis April: viel Sonne, angenehme Wärme und ideale Bedingungen für Badeferien und Rundreisen. Doch auch die übrigen Monate haben ihren Reiz. Auf dieser Seite zeigen Ihnen unsere Zentralamerika-Spezialisten, wann sich welche Region von Mexiko am meisten lohnt.

Klima im Überblick

Mexiko liegt grösstenteils in den Tropen und Subtropen, das Klima wird jedoch stark von der Höhenlage geprägt: An den Küsten ist es ganzjährig warm, im Hochland bleiben die Temperaturen dank Lagen über 2000 Metern das ganze Jahr angenehm mild. Grob gilt: Von Dezember bis April herrscht Trockenzeit, von Mai bis Oktober Regenzeit mit meist kurzen, kräftigen Schauern am Nachmittag. Die folgende Übersicht zeigt, welche Saison sich für Ihre Mexiko-Ferien am besten eignet.

MonateWetter/SaisonEignung
Dezember – AprilTrockenzeit: viel Sonne, kaum Regen, an den Küsten rund 28 bis 32 GradBeste Reisezeit für Badeferien, Rundreisen und Kultur
Mai – OktoberRegenzeit: schwülwarm, meist kurze, kräftige Schauer am NachmittagGrüne Landschaften, weniger Gäste, attraktive Preise
Juni – NovemberOffizielle Hurrikansaison an der Karibik- und GolfküsteReisen möglich, Wetterlage im Blick behalten
NovemberÜbergangsmonat: Der Regen klingt ab, es wird zunehmend stabil und sonnigRuhige Nebensaison für alle Reisearten

Die beste Reisezeit nach Aktivität

Badeferien: Für Badeferien an der Riviera Maya rund um Cancún und auf der Halbinsel Yucatán sind die trockenen Monate von Dezember bis April ideal: Sonne satt, wenig Regen und angenehm warmes Karibikwasser.

Rundreisen: Rundreisen und Mietwagenreisen durch das Landesinnere planen Sie am besten zwischen November und April, wenn die Strassen trocken und die Temperaturen im Hochland angenehm sind.

Tauchen und Schnorcheln: Tauchferien sind in Mexiko grundsätzlich das ganze Jahr möglich. In den Sommermonaten schwimmen mit etwas Glück Walhaie vor der Isla Holbox – ein unvergessliches Erlebnis für Schnorchler.

Ferien mit Kindern: Für Familienferien empfiehlt sich die Trockenzeit; die Schweizer Weihnachts- und Frühlingsferien fallen ideal in die beste Reisezeit für Mexiko – frühes Buchen lohnt sich.

Regionale Unterschiede

Mexiko ist fast 50-mal so gross wie die Schweiz – entsprechend vielfältig ist das Klima. An der Karibikküste von Yucatán ist es ganzjährig tropisch warm und auch in der Regenzeit oft sonnig. Die Pazifikküste rund um Puerto Vallarta und Los Cabos zeigt sich besonders von November bis Mai von ihrer trockenen Seite. Im mexikanischen Hochland – etwa in Mexiko-Stadt auf über 2200 Metern – sind die Tage ganzjährig mild, die Nächte jedoch auch einmal frisch; hier fällt der meiste Regen im Sommer.

Der Norden mit der Baja California ist von trockenem Wüstenklima geprägt. Ausführliche Hinweise zu Einreise, Gesundheit und Währung finden Sie in unseren Mexiko-Reiseinformationen.

Ein Wort zur Hochsaison: Rund um Weihnachten, Neujahr und Ostern reisen besonders viele Gäste aus den USA und Kanada nach Mexiko – Hotels an der Riviera Maya sind dann früh ausgebucht und die Preise am höchsten. Wer in diesen Wochen reisen möchte, bucht am besten mehrere Monate im Voraus. Deutlich ruhiger sind die Monate Mai und Juni sowie der November: Das Wetter ist oft noch freundlich, die Strände sind leerer und die Tarife attraktiver.

Für kulturelle Höhepunkte lohnt sich zudem ein Blick in den Festkalender – der Día de los Muertos Anfang November gehört zu den eindrücklichsten Festen des Landes. Gerne beraten Sie unsere Spezialisten bei der Wahl des idealen Reisemonats für Ihre Route.

fragen sie uns

Häufige Fragen zur besten Reisezeit für Mexiko

Als beste Reisezeit für Mexiko gilt die Trockenzeit von Dezember bis April. Dann erwarten Sie an den Küsten viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad, während das Hochland angenehm mild ist. Wer den grossen Besucherströmen ausweichen möchte, meidet die Feiertage um Weihnachten und Ostern, wenn viele amerikanische Gäste im Land sind.

Die Regenzeit dauert in den meisten Landesteilen von Mai bis Oktober. Der Regen fällt häufig als kurzer, kräftiger Schauer am Nachmittag – ganze Regentage sind selten. Von Juni bis November dauert zudem die offizielle Hurrikansaison an der Karibik- und Golfküste; verfolgen Sie in dieser Zeit die Wettervorhersage etwas aufmerksamer.

Ja. Mexiko ist ein Ganzjahresziel: Auch in der Regenzeit scheint oft stundenlang die Sonne, die Landschaften sind sattgrün und die Preise attraktiver. Kulturstätten wie die Maya-Tempel besichtigen Sie dann am besten am Vormittag. Unsere Spezialisten stimmen Ihre Route auf die Jahreszeit ab.

Als Nebensaison gelten die Monate Mai bis November – mit Ausnahme der lokalen Ferienzeiten. Hotels und Flüge sind dann oft günstiger, und an den Stränden ist deutlich weniger los. Der November ist ein Geheimtipp: Die Regenzeit klingt ab, das Land ist grün, und die Hochsaisonpreise haben noch nicht eingesetzt.

An den Küsten liegen die Tagestemperaturen das ganze Jahr über bei rund 28 bis 32 Grad, das Meer ist konstant badewarm. Im Hochland bewegen sich die Werte tagsüber meist zwischen 20 und 25 Grad; in den Nächten kann es dort spürbar abkühlen. Packen Sie für Ausflüge ins Landesinnere deshalb eine leichte Jacke ein.

Badeferien in Mexiko

Erholsame Ferien an den traumhaften Sandstränden von Mexiko geniessen

Ferien mit Kindern in Mexiko

Familienfreundliche Hotels im wunderschönen und abwechslungsreichen Mexiko

Honeymoon in Mexiko

Flitterwochen im romantischen und verträumten Mexiko

Kultur der Maya

Klimatisierte Rundreisen im Bus oder mit dem Mietwagen zu den Mayas

Tauchen in Mexiko

Die fabelhafte und aufregende Unterwasserwelt von Mexiko erleben

Reiseinformationen

Tipps und Tricks sowie Länderinformationen zu Mexiko

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren