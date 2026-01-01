Wohin reisen im März? Die besten Fernreiseziele
Reisekalender März: Trockenzeit, Spätsommer und Kirschblüte
Malediven – sonniger Höhepunkt der Trockenzeit
Der März gehört auf den Malediven zu den sonnigsten und wärmsten Monaten des Jahres: Der Nordost-Monsun sorgt weiterhin für trockenes Wetter, die See ist ruhig und die Sicht unter Wasser hervorragend – ideal zum Tauchen und Schnorcheln. Die Luft liegt bei rund 31 Grad, das Meer bei etwa 29 Grad. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven und auf unserer Malediven-Seite.
Thailand – die letzten Wochen der Trockenzeit
Auch im März bleibt es in Thailand weitgehend trocken und sonnig – allerdings wird es mit 33 Grad und mehr spürbar heisser als in den Wintermonaten. Wer die grosse Hitze des Aprils meiden möchte, reist jetzt: Die Inseln der Andamanenküste bieten weiterhin beste Badebedingungen. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Thailand und auf unserer Thailand-Seite.
Vietnam – gute Zeit für das ganze Land
Der März zählt zu den besten Monaten für eine Vietnam-Rundreise: Im Süden herrscht Trockenzeit, die zentrale Küste um Hoi An wird zunehmend sonnig, und der Norden um Hanoi und die Halong-Bucht zeigt sich frühlingshaft mild. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Vietnam und auf unserer Vietnam-Seite.
Kuba – Trockenzeit in der Karibik
Kuba liegt im März mitten in der Trockenzeit: Bei rund 30 Grad, viel Sonne und wenig Regen ist es die ideale Zeit für eine Rundreise von Havanna über die Kolonialstädte bis zu den Stränden von Varadero oder den Cayos. Mehr auf unserer Kuba-Seite und zu weiteren Inseln auf unserer Karibik-Seite.
Costa Rica – Sonne satt vor Ende der Trockenzeit
In Costa Rica dauert die Trockenzeit noch bis in den April: Die Pazifikküste zeigt sich im März von ihrer sonnigsten Seite, die Nationalparks sind gut zugänglich – beste Bedingungen für Faultiere, Vulkane und Strand. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Costa Rica und auf unserer Costa-Rica-Seite.
Südafrika – goldener Spätsommer am Kap
Im März zeigt sich die Kapregion von ihrer angenehmsten Seite: Mit 24 bis 26 Grad ist es etwas milder als im Hochsommer, der Wind lässt nach, und in den Winelands wird Wein gelesen. Ideal für Kapstadt und die Garden Route. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika und auf unserer Südafrika-Seite.
Japan – Auftakt der Kirschblüte
Ende März beginnt in Tokio und Kyoto meist die Kirschblüte – für viele die schönste Zeit für eine Japan-Reise. Die Temperaturen sind mit rund 13 bis 17 Grad frühlingshaft mild, die Parks verwandeln sich in ein Blütenmeer. Die Nachfrage ist entsprechend gross – buchen Sie frühzeitig. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Japan und auf unserer Japan-Seite.
Neuseeland – entspannter Spätsommer
Im März geniesst Neuseeland stabilen Spätsommer: 18 bis 22 Grad, viel Sonne und deutlich weniger Reisende als im Januar und Februar – gute Verfügbarkeiten für Camper und Unterkünfte inklusive. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Neuseeland und auf unserer Neuseeland-Seite.
Reisekalender: weitere Monate entdecken
Sie sind zeitlich flexibel? Im Februar ist die Auswahl an Trockenzeit-Zielen ähnlich gross, im April erreichen Japan zur Kirschblüte und die ersten Ziele im südlichen Afrika ihre beste Zeit. Alle Monate im Überblick finden Sie in unserem Reisekalender.
Häufige Fragen zu Fernreisen im März
Im März herrscht in vielen Fernreisezielen weiterhin Trockenzeit: auf den Malediven, in Thailand, im Süden Vietnams, auf Kuba und den meisten Karibikinseln sowie in Costa Rica. Auch die Kapregion Südafrikas ist im Spätsommer trocken und angenehm warm.
Für Badeferien im März eignen sich besonders die Malediven mit ruhiger See und bester Sicht unter Wasser, die thailändischen Inseln der Andamanenküste, die vietnamesische Insel Phu Quoc sowie Kuba und die Karibik. Auch an der West- und Südküste Sri Lankas lässt es sich im März noch gut baden.
Nach den Sportferien sinkt die Nachfrage in vielen Destinationen – der März bietet deshalb oft ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als der Februar, bei praktisch gleichem Wetter. Ausnahmen sind Ziele mit eigener Hochsaison wie Japan zur Kirschblüte sowie die Zeit um Ostern, wenn die Feiertage auf den März fallen. Frühzeitig buchen lohnt sich in jedem Fall. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie gerne unverbindlich.
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