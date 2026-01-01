Malediven – sonniger Höhepunkt der Trockenzeit

Der März gehört auf den Malediven zu den sonnigsten und wärmsten Monaten des Jahres: Der Nordost-Monsun sorgt weiterhin für trockenes Wetter, die See ist ruhig und die Sicht unter Wasser hervorragend – ideal zum Tauchen und Schnorcheln. Die Luft liegt bei rund 31 Grad, das Meer bei etwa 29 Grad. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven und auf unserer Malediven-Seite.

Thailand – die letzten Wochen der Trockenzeit

Auch im März bleibt es in Thailand weitgehend trocken und sonnig – allerdings wird es mit 33 Grad und mehr spürbar heisser als in den Wintermonaten. Wer die grosse Hitze des Aprils meiden möchte, reist jetzt: Die Inseln der Andamanenküste bieten weiterhin beste Badebedingungen. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Thailand und auf unserer Thailand-Seite.

Vietnam – gute Zeit für das ganze Land

Der März zählt zu den besten Monaten für eine Vietnam-Rundreise: Im Süden herrscht Trockenzeit, die zentrale Küste um Hoi An wird zunehmend sonnig, und der Norden um Hanoi und die Halong-Bucht zeigt sich frühlingshaft mild. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Vietnam und auf unserer Vietnam-Seite.