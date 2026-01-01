Dezember bis April: Hochsaison im Südwesten und im Hochland

Im europäischen Winter zeigen sich die touristisch am besten erschlossenen Regionen der Insel von ihrer sonnigsten Seite. An den Stränden der West- und Südküste herrscht dann ideales Wetter für Badeferien, und vor der Südküste lassen sich mit etwas Glück Blauwale und Delfine beobachten. Auch für Rundreisen ist diese Periode erste Wahl: Das Kulturdreieck mit Sigiriya und Anuradhapura gehört zu den trockensten Regionen der Insel, und im Hochland um Kandy und Nuwara Eliya zeigen sich Teeplantagen und Berglandschaften am klarsten. Denken Sie an warme Kleidung: Auf rund 1900 Metern können die Abende empfindlich kühl werden.

Mai bis September: die Zeit der Ostküste

Wenn der Südwestmonsun der West- und Südküste Schauer bringt, beginnt auf der anderen Seite der Insel die beste Saison. Rund um Trincomalee und Passekudah ist es dann trocken und die See ruhig – ideal auch für Familien, deren Ferienfenster in den Schweizer Sommer fällt. Die Ostküste ist ursprünglicher und deutlich weniger besucht als der Südwesten; wer Sri Lanka abseits der bekannten Routen erleben möchte, findet hier von Mai bis September beste Bedingungen.

Oktober und November: der Zwischenmonsun

In den Übergangsmonaten sind landesweit Schauer und Gewitter möglich, oft als kurze, kräftige Güsse am Nachmittag. Reisen sind gut machbar, wenn Sie das Programm flexibel halten und Besichtigungen in die Morgenstunden legen. Dafür präsentiert sich die Landschaft besonders grün, und an den Sehenswürdigkeiten ist weniger Betrieb.

Praktische Hinweise für Ihre Planung

Für eine Ayurveda-Kur an der Südwestküste bieten die Monate November bis April das stabilste Wetter, grundsätzlich ist eine Kur aber ganzjährig möglich. Die beliebte Kombination mit den Malediven gelingt am besten von Dezember bis April, wenn beide Destinationen ihre trockenste Phase haben. In den Nationalparks stehen die Chancen auf Tierbeobachtungen in der Trockenzeit am besten, weil sich die Tiere dann an den Wasserstellen sammeln.

Antworten auf Fragen zu Einreise, Impfungen und Währung finden Sie in unseren Sri Lanka Reiseinformationen – und wenn Sie unsicher sind, welche Route zu Ihrem Reisetermin passt, beraten Sie unsere Spezialisten gerne persönlich.