Beste Reisezeit für Sri Lanka
Zwei Monsune, ein Ganzjahresziel
Dezember bis April: Hochsaison im Südwesten und im Hochland
Im europäischen Winter zeigen sich die touristisch am besten erschlossenen Regionen der Insel von ihrer sonnigsten Seite. An den Stränden der West- und Südküste herrscht dann ideales Wetter für Badeferien, und vor der Südküste lassen sich mit etwas Glück Blauwale und Delfine beobachten. Auch für Rundreisen ist diese Periode erste Wahl: Das Kulturdreieck mit Sigiriya und Anuradhapura gehört zu den trockensten Regionen der Insel, und im Hochland um Kandy und Nuwara Eliya zeigen sich Teeplantagen und Berglandschaften am klarsten. Denken Sie an warme Kleidung: Auf rund 1900 Metern können die Abende empfindlich kühl werden.
Mai bis September: die Zeit der Ostküste
Wenn der Südwestmonsun der West- und Südküste Schauer bringt, beginnt auf der anderen Seite der Insel die beste Saison. Rund um Trincomalee und Passekudah ist es dann trocken und die See ruhig – ideal auch für Familien, deren Ferienfenster in den Schweizer Sommer fällt. Die Ostküste ist ursprünglicher und deutlich weniger besucht als der Südwesten; wer Sri Lanka abseits der bekannten Routen erleben möchte, findet hier von Mai bis September beste Bedingungen.
Oktober und November: der Zwischenmonsun
In den Übergangsmonaten sind landesweit Schauer und Gewitter möglich, oft als kurze, kräftige Güsse am Nachmittag. Reisen sind gut machbar, wenn Sie das Programm flexibel halten und Besichtigungen in die Morgenstunden legen. Dafür präsentiert sich die Landschaft besonders grün, und an den Sehenswürdigkeiten ist weniger Betrieb.
Praktische Hinweise für Ihre Planung
Für eine Ayurveda-Kur an der Südwestküste bieten die Monate November bis April das stabilste Wetter, grundsätzlich ist eine Kur aber ganzjährig möglich. Die beliebte Kombination mit den Malediven gelingt am besten von Dezember bis April, wenn beide Destinationen ihre trockenste Phase haben. In den Nationalparks stehen die Chancen auf Tierbeobachtungen in der Trockenzeit am besten, weil sich die Tiere dann an den Wasserstellen sammeln.
Antworten auf Fragen zu Einreise, Impfungen und Währung finden Sie in unseren Sri Lanka Reiseinformationen – und wenn Sie unsicher sind, welche Route zu Ihrem Reisetermin passt, beraten Sie unsere Spezialisten gerne persönlich.
Klima im Überblick
Sri Lanka liegt nahe am Äquator: An den Küsten bewegen sich die Temperaturen das ganze Jahr um 28 bis 32 Grad, und das Meer ist konstant warm. Entscheidend für die Reiseplanung sind die beiden Monsune: Der Südwestmonsun bringt etwa von Mai bis September der West- und Südküste Regen, der Nordostmonsun etwa von Dezember bis Februar dem Norden und Osten. So findet sich in fast jedem Monat eine Region mit bestem Ferienwetter.
|Monate
|Wetter/Saison
|Eignung
|Dezember – März
|West- und Südküste sowie Hochland meist trocken und sonnig; Nordostmonsun im Norden und Osten
|Beste Reisezeit für Badeferien im Südwesten und Rundreisen
|April – September
|Südwestmonsun: Schauer an der West- und Südküste; die Ostküste ist trocken mit ruhiger See
|Beste Reisezeit für die Ostküste – ideal für die Sommerferien
|Oktober – November
|Zwischenmonsun: landesweit Schauer und Gewitter möglich
|Reisen möglich, Programm flexibel planen
|Ganzes Jahr
|An den Küsten rund 28 bis 32 Grad, im Hochland deutlich kühler
|Sri Lanka ist ein Ganzjahresziel
Die beste Reisezeit nach Aktivität
Badeferien: Für Badeferien an den beliebten Stränden der West- und Südküste sind die Monate Dezember bis April erste Wahl. Von Mai bis September weichen Sie an die Ostküste aus: Rund um Trincomalee und Passekudah herrscht dann Traumwetter mit ruhiger See.
Rundreisen: Das Kulturdreieck mit Sigiriya und Anuradhapura liegt in der trockeneren Landesmitte und eignet sich fast ganzjährig für Rundreisen; besonders angenehm sind die Monate Dezember bis März. Für das Hochland um Kandy und Nuwara Eliya gehört ein warmer Pullover ins Gepäck.
Ayurveda: Eine Ayurveda-Kur ist ganzjährig möglich; das stabilste Wetter an der Südwestküste, wo viele Resorts liegen, bieten die Monate November bis April.
Kombination mit den Malediven: Die Sri-Lanka-Malediven-Kombination gelingt am besten von Dezember bis April, wenn beide Destinationen ihre trockenste Phase haben.
Regionale Unterschiede
Sri Lankas Westen und Süden sind touristisch am besten erschlossen und zeigen sich im europäischen Winter von ihrer sonnigsten Seite – dann lassen sich vor der Südküste mit etwas Glück auch Blauwale und Delfine beobachten. Die Ostküste ist ursprünglicher und hat ihre beste Zeit im Schweizer Sommer. Im zentralen Hochland sorgt die Höhenlage für ein kühles, frisches Klima: In Nuwara Eliya auf rund 1900 Metern können die Abende auch in den Tropen richtig kalt werden.
Das Kulturdreieck im Landesinneren gehört zu den trockensten Regionen der Insel – Besichtigungen legen Sie am besten in die kühleren Morgenstunden. In den Nationalparks stehen die Chancen auf Tierbeobachtungen in der Trockenzeit am besten. Praktische Hinweise zu Einreise, Impfungen und Währung finden Sie in unseren Sri Lanka Reiseinformationen.
Auch die Festkultur lohnt einen Blick in den Kalender: Zur Esala Perahera im Sommer zieht in Kandy eine der grössten buddhistischen Prozessionen Asiens durch die Strassen – ein eindrückliches Erlebnis, das frühzeitige Hotelbuchungen verlangt. Bedenken Sie zudem, dass um Weihnachten und Neujahr die Nachfrage an der Süd- und Westküste am grössten ist; wer in dieser Zeit reisen möchte, bucht am besten mehrere Monate im Voraus. In den Übergangsmonaten profitieren flexible Reisende dagegen von attraktiven Preisen und ruhigen Stränden.
Und sollte doch einmal ein tropischer Schauer fallen: Er dauert selten lange, und schon bald zeigt sich die Insel wieder von ihrer sonnigen Seite.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit für Sri Lanka
Für die West- und Südküste sowie das Hochland gelten die Monate Dezember bis April als beste Reisezeit: trocken, sonnig und ideal für die Kombination von Rundreise und Badeferien. Die Ostküste bereisen Sie am besten von Mai bis September. Dank der zwei Monsune findet sich somit fast immer eine Region mit gutem Wetter.
Sri Lanka kennt zwei Monsune: Der Südwestmonsun bringt etwa von Mai bis September Regen an die West- und Südküste, der Nordostmonsun etwa von Dezember bis Februar an die Nord- und Ostküste. In den Übergangsmonaten Oktober und November sind landesweit Schauer möglich. Der Regen fällt oft kurz und kräftig – ganztägiger Landregen ist selten.
Ja. Weil die beiden Monsune zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Landesteile treffen, ist Sri Lanka ein echtes Ganzjahresziel: Sie wählen einfach die Küste passend zur Jahreszeit. Das Kulturdreieck und weite Teile des Hochlands lassen sich ohnehin fast das ganze Jahr besuchen. Unsere Sri-Lanka-Spezialisten stellen Ihre Route entsprechend zusammen.
An der West- und Südküste gelten die Monate Mai bis Oktober als Nebensaison: Hotels sind günstiger und die Strände ruhiger, Schauer wechseln sich mit Sonnenstunden ab. Auch die Übergangsmonate Oktober und November sind preislich attraktiv. Wer flexibel ist, findet in der Nebensaison ausgezeichnete Angebote für Ayurveda-Kuren und Rundreisen.
Ja – im Schweizer Sommer ist die Ostküste die richtige Wahl: Von Mai bis September herrscht dort trockenes, sonniges Wetter mit ruhiger See, ideal für Badeferien mit der Familie. Auch das Kulturdreieck lässt sich in den Sommermonaten gut bereisen. Lediglich an der West- und Südküste müssen Sie dann mit mehr Regen rechnen.
Ja. Von Mai bis September sind die Ost- und Nordküste trocken und ruhig, während der Südwesten im Yala-Monsun liegt. Eine Reise über Kandy, Ella und Trincomalee funktioniert in diesen Monaten sehr gut.
Vor Mirissa im Süden von November bis April, vor Trincomalee im Osten von Mai bis Oktober. Sri Lanka gilt als einer der zuverlässigsten Orte weltweit für Blauwalbeobachtungen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Zwei Monsune – deshalb ist Sri Lanka ganzjährig bereisbar
Sri Lanka wird von zwei gegenläufigen Monsunen bestimmt, und das ist die gute Nachricht: Es gibt keinen Monat, in dem die ganze Insel schlechtes Wetter hat. Man muss nur die richtige Küste wählen.
Der Yala-Monsun trifft von Mai bis September den Südwesten – also Colombo, Galle, Bentota und Mirissa. In diesen Monaten sind die Ost- und Nordküste um Trincomalee, Passekudah und Nilaveli trocken und ruhig.
Der Maha-Monsun bringt von Oktober bis Januar Regen an die Ost- und Nordküste. Dann ist der Südwesten an der Reihe: Dezember bis März ist dort Hochsaison mit ruhiger See und viel Sonne.
Das Hochland um Kandy, Nuwara Eliya und Ella liegt dazwischen und ist ganzjährig bereisbar, mit angenehmen 18 bis 24 Grad und kühlen Nächten. Am trockensten ist es dort von Januar bis April.
Reisezeit für Kultur, Safari und Wale
Kulturelles Dreieck mit Sigiriya, Polonnaruwa und Anuradhapura: Von Januar bis April ist es am trockensten. Die Hitze erreicht dort über 33 Grad – Besichtigungen am frühen Morgen einplanen.
Safari: Der Yala-Nationalpark bietet von Februar bis Juli die besten Sichtungen, wenn die Wasserstellen schrumpfen; er schliesst üblicherweise im September und Oktober. Wilpattu ist von Februar bis Oktober am besten, Udawalawe für Elefanten ganzjährig.
Wale: Blauwale vor Mirissa im Süden von November bis April, vor Trincomalee im Osten von Mai bis Oktober. Delfine begleiten die Ausfahrten fast immer.
Zugfahrt Kandy–Ella: Die berühmte Strecke durch die Teeplantagen ist ganzjährig möglich, von Januar bis April mit der besten Sicht.
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