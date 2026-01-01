Badeferien im ananea Madivaru Maldives ab Zürich

1 . Tag Anreise Heute fliegen Sie mit Edelweiss von Zürich auf die Malediven. Nach Ihrer Ankunft werden Sie zum ananea Madivaru Maldives gebracht und beziehen Ihre stilvolle Unterkunft. Freuen Sie sich auf entspannte Ferientage inmitten einer traumhaften Inselwelt.

2-7 . Tag ananea Madivaru Maldives Geniessen Sie unvergessliche Tage auf zwei durch eine Brücke verbundenen Inseln in einer der schönsten Regionen der Malediven. Entspannen Sie an den weissen Sandstränden, entdecken Sie die faszinierende Unterwasserwelt am Hausriff oder lassen Sie die Seele in Ihrer modernen Villa baumeln. Die tropische Vegetation, die weitläufige Anlage und die entspannte Atmosphäre schaffen beste Voraussetzungen für erholsame Ferientage im Paradies.

8 . Tag Rückreise Heute heisst es Abschied nehmen. Nach dem Transfer zum Flughafen treten Sie den Rückflug mit Edelweiss nach Zürich an.