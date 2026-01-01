Bangsak Village
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool mit Jacuzzi, Spa, Bibliothek mit Internet und Souvenirshop. Zudem können Sie zahlreiche Ausflüge in die Umgebung machen, z. B. mit dem Mountainbike.
Lage
Direkt am idyllischen, feinsandigen und kilometerlangen Bangsak Strand gelegen. Es hat zwei bis drei kleine, lokale Restaurants in unmittelbarer Nähe. Das Khao Lak Zentrum erreicht man in ca. 15 Fahrminuten. Abends bietet das Hotel einen Shuttleservice an (gegen Gebühr). Die Autofahrt zum Flughafen Phuket dauert ca. 90 Minuten.
Angebot
Im «Rim Lae Bangsak» Restaurant werden Ihnen authentische südthailändische Gerichte, aber auch Meeresfrüchte und internationale Klassiker angeboten. Das einladende Restaurant mit Bar bietet einen tollen Blick auf den Strand und das Meer.
Zimmer
Diese werden nahe der Strasse geparkt und man erreicht das Resort nur über einen Holzsteg. Die geräumigen Zimmer sind gemütlich und stilvoll eingerichtet unter Verwendung heller Farben und vieler Naturmaterialien. Sie sind mit Klimaanlage, Ventilator, Fernseher, gratis Internetzugang und Minibar ausgestattet und haben ein grosses Badezimmer. Wir emfehlen ein Casuarina Cottage oder Coco Chalet zu buchen, der kleine Aufpreis lohnt sich!
Sie sind in ebenerdigen Doppel-Bungalows untergebracht mit Gartensicht.
Die 70 Zimmer befinden sich in einem tropischen Garten mit wogenden Palmen und Pinienbäumen nahe am Strand. Die Zimmer liegen in Doppelbungalows sowie in doppelstöckigen Gebäuden mit je zwei oder vier Zimmern pro Gebäude, welche mit Strohdächern versehen sind und sich harmonisch in die Natur einfügen. Der Swimmingpool und die Reception bilden das Herzstück des Resorts, wobei keine Autos zur Reception vorfahren können.
Diese werden nahe der Strasse geparkt und man erreicht das Resort nur über einen Holzsteg. Die geräumigen Zimmer sind gemütlich und stilvoll eingerichtet unter Verwendung heller Farben und vieler Naturmaterialien. Sie sind mit Klimaanlage, Ventilator, Fernseher, gratis Internetzugang und Minibar ausgestattet und haben ein grosses Badezimmer. Wir emfehlen ein Casuarina Cottage oder Coco Chalet zu buchen, der kleine Aufpreis lohnt sich!
Alocasia Superior Room (28): Die 44 m² grossen Zimmer (inkl. Balkon) befinden sich in sechs doppelstöckigen Gebäuden und haben Gartensicht.
Ravenala Deluxe Room (10): Die mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Zimmer mit Balkon sind 46 m² gross und liegen auf der oberen Etage des Doppelbungalows und haben Garten-/Poolsicht.
Ravenala Pool Access (10): Gleiche Einrichtung wie Ravenala Deluxe Room, jedoch im Parterre gelegen mit direktem Zugang über die Terrasse zum Pool, welchen sich die Ravenala Gäste teilen.
Casuarina Cottage (8): Gleiche Grösse und Einrichtung wie Alocasia Superior Room.
Sie sind in ebenerdigen Doppel-Bungalows untergebracht mit Gartensicht.
Coco Chalet (14): Etwas grösser als die Casuarina Cottages mit zusätzlichem Tagesbett und näher am Strand gelegen.
ab CHF 28.– / pro Person
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