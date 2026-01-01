Avani+ Khao Lak
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Vier Swimmingpools, einer davon Kids Fun Pool mit Wasserrutschen, Spa, Fitness mit Indoor und Outdoor Kletterwand, Muay Thai, Yoga, Tennis, Basketball, Minigolf, Game Room, Skate Park, Kids Club und Wassersportangebot.
Lage
Direkt am schönen und langen Bangsak Sandstrand gelegen. In Gehdistanz befinden sich wenige lokale Restaurants, das Zentrum von Khao Lak erreichen Sie in ca. 15 Fahrminuten. Die Umgebung bietet zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten und spektakuläre Natur. Der internationale Flughafen Phuket liegt 90 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Die sieben Restaurants, Bars und Verpflegungsmöglichkeiten bieten eine fantastische Auswahl an aromatischer lokaler Küche, japanischen und internationalen Köstlichkeiten, kalte und warme Snacks, hausgemachtem Glacé, leckeren Cocktails und mehr.
Zimmer
Die 272 modernen Zimmer, Suiten und Villen überzeugen durch ein helles, zeitgemässes Design und eine harmonische Verbindung aus Komfort und tropischem Flair. Sie sind alle ausgestattet mit Balkon/Terrasse, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Der grosszügige Balkon bietet wunderbare Aussicht in den tropischen Garten.
Die 272 modernen Zimmer, Suiten und Villen überzeugen durch ein helles, zeitgemässes Design und eine harmonische Verbindung aus Komfort und tropischem Flair. Sie sind alle ausgestattet mit Balkon/Terrasse, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe Zimmer: 35 m² grosse Zimmer mit Balkon und schöner Sicht in die Gartenanlage und den Pool.
Deluxe Pool Access: 50 m² grosse Zimmer im Erdgeschoss gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum Swimmingpool.
2-Bedroom Family Suite: die 106 m² grosse Suite verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer/WC sowie einem separatem Wohn- & Esszimmer.
Der grosszügige Balkon bietet wunderbare Aussicht in den tropischen Garten.
2-Bedroom Family Pool Suite: gleich wie 2-BR Family Suite, jedoch 165 m² gross mit wunderschöner Terrasse und privatem Pool.
ab CHF 77.– / pro Person
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