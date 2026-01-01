Die 272 modernen Zimmer, Suiten und Villen überzeugen durch ein helles, zeitgemässes Design und eine harmonische Verbindung aus Komfort und tropischem Flair. Sie sind alle ausgestattet mit Balkon/Terrasse, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Deluxe Zimmer: 35 m² grosse Zimmer mit Balkon und schöner Sicht in die Gartenanlage und den Pool.

Deluxe Pool Access: 50 m² grosse Zimmer im Erdgeschoss gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum Swimmingpool.

2-Bedroom Family Suite: die 106 m² grosse Suite verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer/WC sowie einem separatem Wohn- & Esszimmer.

Der grosszügige Balkon bietet wunderbare Aussicht in den tropischen Garten.

2-Bedroom Family Pool Suite: gleich wie 2-BR Family Suite, jedoch 165 m² gross mit wunderschöner Terrasse und privatem Pool.