The Sands Khao Lak by Katathani
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Die Anlage verfügt über mehrere Swimmingpools. Im «Aqua Wing» sorgen Wasserrutschbahnen für Kinder und Erwachsene, Kinder- und Kleinkinderpool, zahlreiche Wasserspiele, Kinderspielplatz mit Trampolin und Kletterwand sowie ein Kids-Club für viel Spass und Abwechslung. In der Pool- und Gartenwelt geht es ruhig zu und her mit einem Pool nur für Erwachsene sowie einem grossen Swimmingpool, Whirlpool, Liegeterrasse, Poolbar und Massage Pavillons. Im Spa finden Sie eine umfassende Auswahl an Wellnessangeboten. Ausserhalb des Badespasses bietet das Resort Yoga, Thai Boxen, Tennis, Kochkurse, Fitnesscenter und viele weitere Aktivitäten für Jung und Alt.
Lage
Am goldenen Nang Thong Sandstrand gelegen. Das Khao Lak Zentrum mit zahlreichen Einkaufsläden, Restaurants und Bars erreicht man nach einem gemütlichen Spaziergang. Die Transferzeit zum Flughafen Phuket beträgt ca. 75 Minuten.
Angebot
Im «The Floating Market» Hauptrestaurant werden internationale Gerichte angeboten. Im «Talay» Restaurant nahe am Strand werden frisch gegrillte Meeresfrüchte und leichte Mahlzeiten serviert. Direkt am «Aqua Wing» Pool im «Manta Ray» werden die Lieblingsspeisen der kleinen Gäste zubereitet. Zwei Pool Bars und eine Lobby Bar.
Zimmer
Die Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Dockingstation, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Der Kinderbereich ist mit Sofabetten ausgestattet und kann zum Schlafzimmer hin abgetrennt werden, um für genügend Privatsphäre zu sorgen. Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche. 46 Zimmer liegen im «Aqua Wing» und 20 Zimmer sind im «Lagoon Wing» untergebracht.
Badezimmer mit Dusche.
Die insgesamt 439 hellen Zimmer verteilen sich auf die drei Hotelflügel «Lagoon Wing», «Seaside Wing», nahe am Meer und den neuen «Aqua Wing» – dem Zuhause für Familien mit Kindern. Die im zeitgenössischen Stil eingerichteten Zimmer verfügen über einen grossen Balkon oder Terrasse mit Tagesbett und Deckenventilator. Dank Schiebetüren zum Balkon hin, kann der Balkon in den Wohnbereich des Zimmers integriert werden und man geniesst so herrliches Wohnen im Freien.
Die Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Dockingstation, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Sands Room (158): 45 m² gross, mit Dusche und Garten- oder Lagunensicht. Mehrheitlich im ruhigen «Lagoon Wing» gelegen. Die 28 Zimmer im «Aqua Wing» verfügen über Verbindungstüren.
Seaside Junior Suite (120): 55–65 m² gross mit gemütlichem Wohnbereich mit Sofa. Im «Seaside Wing» gelegen, teilweise mit seitlicher Aussicht auf das Meer.
Family Room (66): 45–55 m² gross, ideal für eine Familie mit zwei Kindern unter 16 Jahren.
Der Kinderbereich ist mit Sofabetten ausgestattet und kann zum Schlafzimmer hin abgetrennt werden, um für genügend Privatsphäre zu sorgen. Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche. 46 Zimmer liegen im «Aqua Wing» und 20 Zimmer sind im «Lagoon Wing» untergebracht.
Family Slide Room (28): 45 m² grosse Zimmer im «Aqua Wing». Ähnliche Ausstattung wie die Family Rooms, jedoch verfügt der Kinderbereich, welcher ebenfalls durch eine Schiebetüre abgetrennt werden kann, über ein Kajütenbett mit Rutschbahn.
Badezimmer mit Dusche.
Pool Access Junior Suite (43): 65 m² gross im Parterre des «Lagoon Wing» gelegen mit Terrasse, Sonnenliegen und eigenem Plunge Pool, der zu einem grösseren Pool führt.
Pool Access Seaside Junior Suite (21): Gleiche Grösse und Ausstattung, jedoch im «Seaside Wing» gelegen. Die romantischen Zimmer bieten wunderbaren Blick zum Meer. Kinder sind in dieser Kategorie nicht erlaubt.
Pool Access Family Room (37): Gleich wie Family Room, jedoch etwas grösser und mit eigenem Plunge-Pool, der zum Gemeinschaftspool dieser Zimmerkategorie führt. Der Zugang zum Pool ist aus Sicherheitsgründen mit einer verschliessbaren Glastüre abgetrennt.
ab CHF 44.– / pro Person
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