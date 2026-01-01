Die insgesamt 439 hellen Zimmer ver­teilen sich auf die drei Hotelflügel «Lagoon Wing», «Sea­side Wing», nahe am Meer und den neuen «Aqua Wing» – dem Zuhause für Familien mit Kindern. Die im zeitgenössischen Stil eingerichteten Zimmer verfügen über einen grossen Balkon oder Terrasse mit Tagesbett und Decken­ven­ti­la­tor. Dank Schiebe­türen zum Balkon hin, kann der Balkon in den Wohn­­bereich des Zimmers integriert werden und man geniesst so herrliches Wohnen im Freien.

Die Zimmer sind aus­­gestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zu­gang, Fern­seher, iPod-Dockingstation, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Sands Room (158): 45 m² gross, mit Dusche und Garten- oder Lagunensicht. Mehrheitlich im ruhigen «Lagoon Wing» gelegen. Die 28 Zimmer im «Aqua Wing» verfügen über Ver­bindungs­türen.

Seaside Junior Suite (120): 55–65 m² gross mit gemütlichem Wohnbereich mit Sofa. Im «Seaside Wing» gelegen, teilweise mit seitlicher Aussicht auf das Meer.

Family Room (66): 45–55 m² gross, ideal für eine Familie mit zwei Kindern unter 16 Jahren.

Der Kinderbereich ist mit Sofabetten ausgestattet und kann zum Schlafzimmer hin abgetrennt werden, um für genügend Privat­sphäre zu sorgen. Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche. 46 Zimmer liegen im «Aqua Wing» und 20 Zimmer sind im «Lagoon Wing» untergebracht.

Family Slide Room (28): 45 m² grosse Zimmer im «Aqua Wing». Ähnliche Ausstattung wie die Family Rooms, jedoch verfügt der Kinderbereich, welcher ebenfalls durch eine Schiebetüre abgetrennt werden kann, über ein Kajütenbett mit Rutschbahn.

Badezimmer mit Dusche.

Pool Access Junior Suite (43): 65 m² gross im Parterre des «La­goon Wing» ­gelegen mit Terrasse, Sonnenliegen und ei­genem Plunge Pool, der zu einem grösseren Pool führt.

Pool Access Seaside Junior Suite (21): Gleiche Grösse und Ausstattung, jedoch im «Seaside Wing» gelegen. Die romantischen Zimmer bieten wunderbaren Blick zum Meer. Kinder sind in dieser Kategorie nicht erlaubt.

Pool Access Family Room (37): Gleich wie Family Room, jedoch etwas grösser und mit eigenem Plunge-Pool, der zum Gemeinschaftspool dieser Zimmerkategorie führt. Der Zugang zum Pool ist aus Sicherheitsgründen mit einer verschliessbaren Glastüre abgetrennt.