Die 56 im Thaistil eingerichteten, ge­­mü­tlichen Zim­mer verfügen über eine Veranda und sind ausgestattet mit Klima­anlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Einige der Bade­zim­mer mit Dusche.

Estate Deluxe (25): 40 m² grosse Zimmer in sechs dop­pel­stö­ckigen Gebäuden, teilweise renoviert. Schöne Aussicht auf den Garten, Pool, die La­gune und teilweise auf das Meer.

Estate Family (6): 47 m² gross und ebenfalls auf zwei Stockwerken.

Die neueren, hellen Zimmer verfügen über ein Doppelbett sowie zusätzlich über ein Kajütenbett oder ein Tagesbett mit extra Ausziehbett, ideal für Familien mit zwei Kindern.

Estate Pool Access (3): Gleich wie Estate Deluxe, im Parterre gelegen mit Terrasse und Zugang zum Pool.

Manor Villa & Manor Villa Seaview (14): 48 m² grosse, freistehende Doppelvillen mit Sicht auf den üppigen Garten, die Lagune und teilweise auf das Meer.

Rendezvous (6): 47 m² grosse, einzelne Villen im klassischen Stil mit dunklem Holz, zusätzlicher Bade­wan­ne, am nächsten zum Strand gelegen und daher beschränkte Privatsphäre.

Casuarinas Family Villa (2): 95 m² grosse ebenfalls eher klassische Villen mit zwei Schlaf­zimmern und separatem Wohnraum. Grosse Terrasse mit Sonnen­lie­gen. Beschränkte Privatsphäre. Ideal für zwei Er­wach­sene und zwei Kinder.