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Khaolak Wanaburee Resort

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Khao Lak

Eine ruhige Anlage mit viel Flair und Liebe zum Detail inmitten ei­ner tropischen Umgebung. Die liebevolle Atmosphäre zieht immer wieder viele Stammgäste an und lässt einem leicht darüber hinwegschauen, dass noch nicht alle Zimmer renoviert wurden.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swim­ming­pools, einer davon beim Strand mit Sonnenliegen. Im Spa Pavilion am Strand werden traditionelle Thai-Massagen angeboten. Ein umfangreiches Ausflugsangebot wird von unserer eigenen, ­lokalen Betreuung angeboten.
Lage
Das Resort liegt traumhaft schön am Khao Lak Sunset Beach. Von der Hauptstrasse, wo sich die Reception befindet, führen zahlreiche Stufen und Brücken durch den Regenwald zu den Zimmern und zum Strand hinunter. Ein ca. 20-minütiger Spaziergang oder eine kurze Fahrt mit dem Sammeltaxi führt Sie zum «Khao Lak Center» mit zahlreichen Restaurants und Läden. Der Transfer zum Phuket Flughafen dauert ca. 1 Stunde.
Angebot
Im «Wana Beach Restaurant & Bar» am Strand können Sie, auf der Terrasse sitzend, den Blick über das Meer geniessen. Abends werden auch regel­mäs­sig Barbe­cues mit feinen Grilladen und frischem Seafood unter freiem Him­mel angeboten. An der Beach Bar geniesst man kühle Getränke und erlebt romantische Son­nen­unter­gänge. Im «Wana Dalah» Restaurant werden Ihnen authentische, thailändische Gerichte angeboten.
Zimmer

Die 56 im Thaistil eingerichteten, ge­­mü­tlichen Zim­mer verfügen über eine Veranda und sind ausgestattet mit Klima­anlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Einige der Bade­zim­mer mit Dusche.
Estate Deluxe (25): 40 m² grosse Zimmer in sechs dop­pel­stö­ckigen Gebäuden, teilweise renoviert. Schöne Aussicht auf den Garten, Pool, die La­gune und teilweise auf das Meer.
Estate Family (6): 47 m² gross und ebenfalls auf zwei Stockwerken.

Die neueren, hellen Zimmer verfügen über ein Doppelbett sowie zusätzlich über ein Kajütenbett oder ein Tagesbett mit extra Ausziehbett, ideal für Familien mit zwei Kindern.
Estate Pool Access (3): Gleich wie Estate Deluxe, im Parterre gelegen mit Terrasse und Zugang zum Pool.
Manor Villa & Manor Villa Seaview (14): 48 m² grosse, freistehende Doppelvillen mit Sicht auf den üppigen Garten, die Lagune und teilweise auf das Meer.
Rendezvous (6): 47 m² grosse, einzelne Villen im klassischen Stil mit dunklem Holz, zusätzlicher Bade­wan­ne, am nächsten zum Strand gelegen und daher beschränkte Privatsphäre.
Casuarinas Family Villa (2): 95 m² grosse ebenfalls eher klassische Villen mit zwei Schlaf­zimmern und separatem Wohnraum. Grosse Terrasse mit Sonnen­lie­gen. Beschränkte Privatsphäre. Ideal für zwei Er­wach­sene und zwei Kinder.

ab CHF 34.– / pro Person

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