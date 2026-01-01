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The Leaf Oceanside by Katathani

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Khao Lak

Das Resort überzeugt mit einer grosszü­gigen Gartenanlage mit schönen Blumen und Pflanzen. Sehr geschätzt wird das freundliche und hilfsbereite Personal. Ein kurzer Spaziergang bringt Sie zum goldenen Sand­strand oder auch ins Zentrum von Khao Lak mit seinen vielen Restau­rants, Bars und Einkaufs­mög­lich­­­kei­ten. Ein einfaches Resort mit einer sym­­pathischen Atmo­sphäre und einem sehr fairen Preis.

Beschreibung

Einleitung
Das Hotel verfügt über zwei Swimmingpools mit separatem Kind­er­becken und schöner Liegeterrasse. Fit­n­esscenter. Ein Spa mit wohltuenden Well­nessangeboten und Massagen sind weitere Pluspunkte des Hotels.
Lage
Das Hotel befindet sich leicht zurückversetzt, keine 100 m vom goldenen Sand­strand von Nang Thong entfernt. In wenigen Minuten zu Fuss erreichen Sie das Khao Lak Centre mit Restau­rants, Bars und Einkaufs­möglichkeiten. Die Trans­ferzeit zum Flug­hafen in Phuket beträgt rund 75 Minuten.
Angebot
Das «Orchid» Restaurant serviert nicht nur thailändische Spezia­litäten, sondern auch internationale Gerichte und dies zu äusserst attraktiven Preisen. Geniessen Sie ein kühles Bier oder einen exotischen Cocktail an der Bar. Minimart.
Zimmer

Insgesamt 124 ge­räumige und in hübschen Farben gestaltete Zim­mer mit Balkon oder Terrasse, welche in doppelstöckigen Gebäuden und Cottages unter­gebracht sind. Sie verfügen über Klima­anlage, Telefon, gratis Inter­netzu­gang, Fern­seher, Kühl­schrank, Was­ser­kocher, Safe und Föhn.
Leaf Room (56): 38 m² gross, in einem zweistöckigen Gebäude gelegen mit Sicht auf die Palmen und Rasenflächen.
Garden Room (20): 55 m² gross, daher auch ideal für Familien. Schöne Aussicht vom Bal­kon über den Swim­mingpool und den Garten.
Cottage Room (36): 40 m² gross mit Pool- und Gartensicht.

Jeweils vier Zim­­­mer sind in einem doppelstöckigen Cot­tage untergebracht.
Palm Villa (12): Die 40 m² grossen Palm Villen verfügen über ein halboffenes Bade­zim­mer und sind von einem üppigen Garten umgeben.

ab CHF 16.– / pro Person

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