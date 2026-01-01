The Leaf Oceanside by Katathani
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel verfügt über zwei Swimmingpools mit separatem Kinderbecken und schöner Liegeterrasse. Fitnesscenter. Ein Spa mit wohltuenden Wellnessangeboten und Massagen sind weitere Pluspunkte des Hotels.
Lage
Das Hotel befindet sich leicht zurückversetzt, keine 100 m vom goldenen Sandstrand von Nang Thong entfernt. In wenigen Minuten zu Fuss erreichen Sie das Khao Lak Centre mit Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten. Die Transferzeit zum Flughafen in Phuket beträgt rund 75 Minuten.
Angebot
Das «Orchid» Restaurant serviert nicht nur thailändische Spezialitäten, sondern auch internationale Gerichte und dies zu äusserst attraktiven Preisen. Geniessen Sie ein kühles Bier oder einen exotischen Cocktail an der Bar. Minimart.
Zimmer
Insgesamt 124 geräumige und in hübschen Farben gestaltete Zimmer mit Balkon oder Terrasse, welche in doppelstöckigen Gebäuden und Cottages untergebracht sind. Sie verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Wasserkocher, Safe und Föhn.
Jeweils vier Zimmer sind in einem doppelstöckigen Cottage untergebracht.
Insgesamt 124 geräumige und in hübschen Farben gestaltete Zimmer mit Balkon oder Terrasse, welche in doppelstöckigen Gebäuden und Cottages untergebracht sind. Sie verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Wasserkocher, Safe und Föhn.
Leaf Room (56): 38 m² gross, in einem zweistöckigen Gebäude gelegen mit Sicht auf die Palmen und Rasenflächen.
Garden Room (20): 55 m² gross, daher auch ideal für Familien. Schöne Aussicht vom Balkon über den Swimmingpool und den Garten.
Cottage Room (36): 40 m² gross mit Pool- und Gartensicht.
Jeweils vier Zimmer sind in einem doppelstöckigen Cottage untergebracht.
Palm Villa (12): Die 40 m² grossen Palm Villen verfügen über ein halboffenes Badezimmer und sind von einem üppigen Garten umgeben.
ab CHF 16.– / pro Person
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