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Khao Lak Bayfront Resort

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Khao Lak

Ein sympathisches Mittelklassresort mit sehr attraktiven Preisen, einer sehr schönen Strandlage und geräumigen Zimmern.

Beschreibung

Einleitung
Zwei schöne Swimmingpools mit Kinder­becken. Im «Orchid» Spa werden wohltuende Mas­sagen sowie andere Spa Anwendungen angeboten.
Lage
Direkt am feinsandigen Khao Lak Sunset Beach gelegen. Ein ca. 20-minütiger Spaziergang oder eine kurze Fahrt mit dem Sammeltaxi führt Sie zum «Khao Lak Cen­ter», wo Sie zahlreiche, lokale Restaurants und Ein­kaufs­möglichkeiten vorfinden. Die Transferzeit zum Phuket Flughafen beträgt ca. 1 Stunde.
Angebot
Das Open-Air «Mujarin» Restaurant mit thai­ländischer und internationaler Küche liegt erhöht mit Blick über das Resort und auf die Weiten des Ozeans. An der Poolbar werden leichte Mahlzeiten und Getränke angeboten.
Zimmer

Die Anlage umfasst insgesamt 74 Zim­mer und Bungalows. Von der Reception erreicht man über Stufen die näher am Meer gelegene Hotelanlage mit den Deluxe Zimmern und dem Swimmingpool. Die Standard Garden View Zimmer sind in einem separaten Gebäude neben der Reception untergebracht.
Standard Garden View (14): Am Hang gelegene 30 m² grosse Zimmer mit Balkon, zweckmässig eingerichtet mit Klima­anlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche.
Deluxe Room (48): In 12 doppelstöckigen Gebäuden mit je 4 Zimmern untergebracht und um den schönen Swim­ming­pool gruppiert.

Die komfortablen, im Thai-Stil eingerichteten, modernen Zimmer sind 38 m² gross und ver­fügen über einen Holzboden, eine Sitzecke und einer grossen Terrasse oder Balkon.
Deluxe Seaside Bungalow (8): In vier Doppel­bungalows in der Nähe des Strandes untergebracht. Sicht zum Meer durch Vegetation teilweise verdeckt. Beschränkte Privat­sphäre aufgrund der nahegelegenen Liegewiese. Gleiche Einrichtung wie Deluxe, jedoch mit 45 m² nochmals etwas geräumiger.

ab CHF 23.– / pro Person

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