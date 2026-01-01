Khao Lak Bayfront Resort
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Zwei schöne Swimmingpools mit Kinderbecken. Im «Orchid» Spa werden wohltuende Massagen sowie andere Spa Anwendungen angeboten.
Lage
Direkt am feinsandigen Khao Lak Sunset Beach gelegen. Ein ca. 20-minütiger Spaziergang oder eine kurze Fahrt mit dem Sammeltaxi führt Sie zum «Khao Lak Center», wo Sie zahlreiche, lokale Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten vorfinden. Die Transferzeit zum Phuket Flughafen beträgt ca. 1 Stunde.
Angebot
Das Open-Air «Mujarin» Restaurant mit thailändischer und internationaler Küche liegt erhöht mit Blick über das Resort und auf die Weiten des Ozeans. An der Poolbar werden leichte Mahlzeiten und Getränke angeboten.
Zimmer
Die Anlage umfasst insgesamt 74 Zimmer und Bungalows. Von der Reception erreicht man über Stufen die näher am Meer gelegene Hotelanlage mit den Deluxe Zimmern und dem Swimmingpool. Die Standard Garden View Zimmer sind in einem separaten Gebäude neben der Reception untergebracht.
Die komfortablen, im Thai-Stil eingerichteten, modernen Zimmer sind 38 m² gross und verfügen über einen Holzboden, eine Sitzecke und einer grossen Terrasse oder Balkon.
Die Anlage umfasst insgesamt 74 Zimmer und Bungalows. Von der Reception erreicht man über Stufen die näher am Meer gelegene Hotelanlage mit den Deluxe Zimmern und dem Swimmingpool. Die Standard Garden View Zimmer sind in einem separaten Gebäude neben der Reception untergebracht.
Standard Garden View (14): Am Hang gelegene 30 m² grosse Zimmer mit Balkon, zweckmässig eingerichtet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche.
Deluxe Room (48): In 12 doppelstöckigen Gebäuden mit je 4 Zimmern untergebracht und um den schönen Swimmingpool gruppiert.
Die komfortablen, im Thai-Stil eingerichteten, modernen Zimmer sind 38 m² gross und verfügen über einen Holzboden, eine Sitzecke und einer grossen Terrasse oder Balkon.
Deluxe Seaside Bungalow (8): In vier Doppelbungalows in der Nähe des Strandes untergebracht. Sicht zum Meer durch Vegetation teilweise verdeckt. Beschränkte Privatsphäre aufgrund der nahegelegenen Liegewiese. Gleiche Einrichtung wie Deluxe, jedoch mit 45 m² nochmals etwas geräumiger.
ab CHF 23.– / pro Person
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