Die 158 Zimmer, Suiten und Villen sind grosszügig und elegant gestaltet und verfügen alle über Balkon/Terrasse, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Deluxe Garden Balcony: 40 m² grosse Zimmer mit Balkon und schöner Sicht in die Gartenanlage.

Deluxe Garden Terrace: Gleiche Grösse wie Deluxe Garden Balcony jedoch ebenerdig gelegen mit privater Terrasse.

Premier Garden Balcony: 48 m² gross, ebenfalls mit Balkon und Gartensicht.



Premier Garden Terrace: Gleiche Grösse wie Premier Garden Balcony, im Parterre mit Terrasse.

Family Garden Terrace: Gleiche Grösse wie Deluxe Garden Balcony. Das Zimmer verfügt zusätzlich über ein Kajütenbett für die Kinder. Der Schlafbereich der Kinder und der Eltern kann mit einem Vorhang abgetrennt werden.

Deluxe Garden Suite: 56 m² grosse Suiten, welche zusätzlich über einen separaten Wohnbereich verfügen.

Garden Villa: die 62 m² grossen Villen verfügt über eine geräumige Terrasse sowie eine separate Badewanne im Bad.

Pool Villa: 73 m² gross mit Terrasse und privatem Pool. Das Badezimmer verfügt ebenfalls über eine separate Badewanne.