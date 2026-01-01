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Moracea by Khao Lak Resort

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Khao Lak

Ein charmantes Resort in dschungelartiger Natur mit viel Atmosphäre. Die geschmackvoll eingerichteten Zimmer und die schöne Strandlage werden Sie überzeugen.

Beschreibung

Einleitung
Insgesamt vier schöne Swim­ming­­pools mit Jacuzzi, einer davon in der Nähe des Stran­des. Im «Baimai» Spa werden Ihnen Mas­sa­gen und Well­ness­pro­gramme an­ge­boten. Fitnessraum, Souvenir­laden, Boutique. Zahl­reiche Ein­kaufs­läden und Res­taurants können zu Fuss im «Khao Lak Centre» erreicht werden.
Lage
Direkt an der schönen feinsandigen Khao Lak Sun­set Beach, ca. eine Stunde Fahrzeit vom Phuket Flug­hafen. Die neue Hotelreception, die Hibiscus Zimmer und andere Annehm­lich­­keiten des Hotels sind am Hang gelegen, welche auf teilweise steilen Pfaden mit Stufen erreicht werden.
Angebot
Im Restaurant «Malila» geniessen Sie thailändische und internationale Köstlichkeiten. Von der Terrasse und von der «Zilk» Bar im zweiten Stock geniessen Sie eine tolle Sicht aufs Meer. An der «Cocos Beach Bar & Bambu Bar», nahe beim Pool und Strand werden Erfri­schun­gen und Snacks angeboten. Poolbar.
Zimmer

Die Anlage umfasst 207 Zimmer, Bungalows und Villen, die sich harmonisch in die Natur einfügen. Sämtliche Unterkünfte sind mit Klimaanlage, Telefon, gra­tis Inter­net­zugang, Fern­seher, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet. Badezimmer mit Regendusche.
Jasmine Superior Room (39): Die 40 m² grossen Zimmer sind in dreistöckigen Gebäuden untergebracht und verfügen über einen Balkon mit Sicht in den tropischen Dschungel.
Jasmine Superior Bungalow (8): 45 m² grosse Dop­pel­bun­galows am Hang gelegen, inmitten einem tropischen Garten mit Terrasse zur Meerseite gerichtet.
Hibiscus Grand Deluxe Room (74): 50 m² grosse Zimmer in mehreren zwei- bis dreistöckigen Gebäuden verteilt mit 4–6 Ein­heiten pro Gebäude.

Die Zimmer sind im sino-portugiesischen Stil sehr geschmackvoll eingerichtet mit grossem Balkon und Sicht in den Garten/Dschun­gel. Badewanne und separate Dusche.
Orchid Deluxe Bungalow (32): 45 m² grosse, moderne Doppel­bungalows, nahe am Strand und am Swimming­pool gelegen. Grosse Terrasse, teilweise mit Meersicht.
Hibiscus Pool Access Room (14): Gleich wie Hibiscus Grand De­luxe Room, jedoch im Parterre gelegen mit direktem Zu­­gang zum Swimmingpool.
Orchid Deluxe Beachfront (14): Gleich wie Zeavola Deluxe Bungalow, aber in der ersten Reihe gelegen und nur durch einen Fuss­weg und Liegewiese vom herrlichen Sand­strand getrennt, daher ist die Privatsphäre eingeschränkt.

Zusätz­lich mit Bade­­wanne und Sitzecke. Grosse Terrasse mit herrlicher Meersicht.
Allamanda Pool Villa (7): Cirka 100 m² grosse, frei stehende Villa, am Hang gelegen, mit eigenem Pool (3 x 6 m).

ab CHF 31.– / pro Person

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