Moracea by Khao Lak Resort
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Insgesamt vier schöne Swimmingpools mit Jacuzzi, einer davon in der Nähe des Strandes. Im «Baimai» Spa werden Ihnen Massagen und Wellnessprogramme angeboten. Fitnessraum, Souvenirladen, Boutique. Zahlreiche Einkaufsläden und Restaurants können zu Fuss im «Khao Lak Centre» erreicht werden.
Lage
Direkt an der schönen feinsandigen Khao Lak Sunset Beach, ca. eine Stunde Fahrzeit vom Phuket Flughafen. Die neue Hotelreception, die Hibiscus Zimmer und andere Annehmlichkeiten des Hotels sind am Hang gelegen, welche auf teilweise steilen Pfaden mit Stufen erreicht werden.
Angebot
Im Restaurant «Malila» geniessen Sie thailändische und internationale Köstlichkeiten. Von der Terrasse und von der «Zilk» Bar im zweiten Stock geniessen Sie eine tolle Sicht aufs Meer. An der «Cocos Beach Bar & Bambu Bar», nahe beim Pool und Strand werden Erfrischungen und Snacks angeboten. Poolbar.
Zimmer
Die Anlage umfasst 207 Zimmer, Bungalows und Villen, die sich harmonisch in die Natur einfügen. Sämtliche Unterkünfte sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet. Badezimmer mit Regendusche.
Die Zimmer sind im sino-portugiesischen Stil sehr geschmackvoll eingerichtet mit grossem Balkon und Sicht in den Garten/Dschungel. Badewanne und separate Dusche.
Zusätzlich mit Badewanne und Sitzecke. Grosse Terrasse mit herrlicher Meersicht.
Die Anlage umfasst 207 Zimmer, Bungalows und Villen, die sich harmonisch in die Natur einfügen. Sämtliche Unterkünfte sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet. Badezimmer mit Regendusche.
Jasmine Superior Room (39): Die 40 m² grossen Zimmer sind in dreistöckigen Gebäuden untergebracht und verfügen über einen Balkon mit Sicht in den tropischen Dschungel.
Jasmine Superior Bungalow (8): 45 m² grosse Doppelbungalows am Hang gelegen, inmitten einem tropischen Garten mit Terrasse zur Meerseite gerichtet.
Hibiscus Grand Deluxe Room (74): 50 m² grosse Zimmer in mehreren zwei- bis dreistöckigen Gebäuden verteilt mit 4–6 Einheiten pro Gebäude.
Die Zimmer sind im sino-portugiesischen Stil sehr geschmackvoll eingerichtet mit grossem Balkon und Sicht in den Garten/Dschungel. Badewanne und separate Dusche.
Orchid Deluxe Bungalow (32): 45 m² grosse, moderne Doppelbungalows, nahe am Strand und am Swimmingpool gelegen. Grosse Terrasse, teilweise mit Meersicht.
Hibiscus Pool Access Room (14): Gleich wie Hibiscus Grand Deluxe Room, jedoch im Parterre gelegen mit direktem Zugang zum Swimmingpool.
Orchid Deluxe Beachfront (14): Gleich wie Zeavola Deluxe Bungalow, aber in der ersten Reihe gelegen und nur durch einen Fussweg und Liegewiese vom herrlichen Sandstrand getrennt, daher ist die Privatsphäre eingeschränkt.
Zusätzlich mit Badewanne und Sitzecke. Grosse Terrasse mit herrlicher Meersicht.
Allamanda Pool Villa (7): Cirka 100 m² grosse, frei stehende Villa, am Hang gelegen, mit eigenem Pool (3 x 6 m).
ab CHF 31.– / pro Person
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