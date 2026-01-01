Die Anlage umfasst 207 Zimmer, Bungalows und Villen, die sich harmonisch in die Natur einfügen. Sämtliche Unterkünfte sind mit Klimaanlage, Telefon, gra­tis Inter­net­zugang, Fern­seher, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet. Badezimmer mit Regendusche.

Jasmine Superior Room (39): Die 40 m² grossen Zimmer sind in dreistöckigen Gebäuden untergebracht und verfügen über einen Balkon mit Sicht in den tropischen Dschungel.

Jasmine Superior Bungalow (8): 45 m² grosse Dop­pel­bun­galows am Hang gelegen, inmitten einem tropischen Garten mit Terrasse zur Meerseite gerichtet.

Hibiscus Grand Deluxe Room (74): 50 m² grosse Zimmer in mehreren zwei- bis dreistöckigen Gebäuden verteilt mit 4–6 Ein­heiten pro Gebäude.

Die Zimmer sind im sino-portugiesischen Stil sehr geschmackvoll eingerichtet mit grossem Balkon und Sicht in den Garten/Dschun­gel. Badewanne und separate Dusche.

Orchid Deluxe Bungalow (32): 45 m² grosse, moderne Doppel­bungalows, nahe am Strand und am Swimming­pool gelegen. Grosse Terrasse, teilweise mit Meersicht.

Hibiscus Pool Access Room (14): Gleich wie Hibiscus Grand De­luxe Room, jedoch im Parterre gelegen mit direktem Zu­­gang zum Swimmingpool.

Orchid Deluxe Beachfront (14): Gleich wie Zeavola Deluxe Bungalow, aber in der ersten Reihe gelegen und nur durch einen Fuss­weg und Liegewiese vom herrlichen Sand­strand getrennt, daher ist die Privatsphäre eingeschränkt.

Zusätz­lich mit Bade­­wanne und Sitzecke. Grosse Terrasse mit herrlicher Meersicht.

Allamanda Pool Villa (7): Cirka 100 m² grosse, frei stehende Villa, am Hang gelegen, mit eigenem Pool (3 x 6 m).