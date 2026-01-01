Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Khaolak Paradise Resort

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Khao Lak

Dieses sympathische Resort passt sich harmonisch in die tropische Umgebung ein und ist der perfekte Ort für ruhesuchende Gäste, die Privatsphäre und den herzlichen, typisch thailändischen Service schätzen. Wunderbare Sonnenuntergänge sind Ihnen gewiss.

Beschreibung

Einleitung
Der Swimmingpool mit Jacuzzi liegt unmittelbar am Strand. Im hübschen «Paradise» Spa können Sie sich wohltuende Massagen ­gönnen. Ausflüge werden von unserer eigenen Betreuung vor Ort angeboten.
Lage
Traumhaft schön an der Khao Lak Sunset Beach ­ge­­­legen. Von der Hauptstrasse, wo sich die Rezeption ­befindet, führt ein schmaler Weg mit zahlreichen Treppen durch üppigen Dschungel zu den Zimmern und zum Strand hinunter. Ein ca. 15-­minütiger Spaziergang oder eine kurze Fahrt mit dem Sammeltaxi führt Sie zum «Khao Lak Center», wo Sie zahlreiche lokale Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten ­vorfinden. Die Transferzeit zum Phuket Flughafen beträgt ca. eine Stunde.
Angebot
Im offenen Strandrestaurant «Lee­lavadee» können Sie thailändische und inter­natio­nale Köstlichkeiten entweder sehr romantisch unter freiem Himmel bei Kerzenlicht direkt am Strand oder auf der gedeckten Terrasse ge­­nies­sen. An der Bar beim Pool können Sie tagsüber kühle Drinks und Snacks für den kleinen Hunger bestellen.
Zimmer

In der grünen Umge­bung sind 38 Zim­mer und Villen verteilt.
Deluxe (24): Die 45 m² grossen Zimmer sind in mehreren zweistöckigen Gebäuden in der üppigen Gartenanlage verteilt. Die Zimmer sind ausgestattet mit Holzböden, Klimaanlage, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee- und Tee­kocher, Safe, Föhn und Terrasse oder Balkon sowie Bad und separater Dusche.
Villa Rainforest (8): Die grosszügigen und modern eingerichteten Villen mit 90 m² Fläche sind in zweistöckigen Gebäuden mit jeweils einer Villa pro Etage untergebracht.

Sie befinden sich an leichter Hanglage und sind inmitten des tropischen Regenwaldes gelegen. Die grossen Ter­rassen bieten eine herrliche Sicht in die tropische Natur.
Villa side seaview (4): 64 m² grosse, freiste­hen­de Villa, edel eingerichtet, nahe am Strand und beim Swimmingpool gelegen.
Beachfront Villa (2): Gleiche Grösse und Aus­stattung wie Villa mit seitlicher Meersicht, jedoch direkt am Strand ge­legen mit herrlicher Aussicht und luxuriösem Ambiente.

ab CHF 40.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen