Khaolak Paradise Resort
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Der Swimmingpool mit Jacuzzi liegt unmittelbar am Strand. Im hübschen «Paradise» Spa können Sie sich wohltuende Massagen gönnen. Ausflüge werden von unserer eigenen Betreuung vor Ort angeboten.
Lage
Traumhaft schön an der Khao Lak Sunset Beach gelegen. Von der Hauptstrasse, wo sich die Rezeption befindet, führt ein schmaler Weg mit zahlreichen Treppen durch üppigen Dschungel zu den Zimmern und zum Strand hinunter. Ein ca. 15-minütiger Spaziergang oder eine kurze Fahrt mit dem Sammeltaxi führt Sie zum «Khao Lak Center», wo Sie zahlreiche lokale Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten vorfinden. Die Transferzeit zum Phuket Flughafen beträgt ca. eine Stunde.
Angebot
Im offenen Strandrestaurant «Leelavadee» können Sie thailändische und internationale Köstlichkeiten entweder sehr romantisch unter freiem Himmel bei Kerzenlicht direkt am Strand oder auf der gedeckten Terrasse geniessen. An der Bar beim Pool können Sie tagsüber kühle Drinks und Snacks für den kleinen Hunger bestellen.
Zimmer
In der grünen Umgebung sind 38 Zimmer und Villen verteilt.
Sie befinden sich an leichter Hanglage und sind inmitten des tropischen Regenwaldes gelegen. Die grossen Terrassen bieten eine herrliche Sicht in die tropische Natur.
In der grünen Umgebung sind 38 Zimmer und Villen verteilt.
Deluxe (24): Die 45 m² grossen Zimmer sind in mehreren zweistöckigen Gebäuden in der üppigen Gartenanlage verteilt. Die Zimmer sind ausgestattet mit Holzböden, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee- und Teekocher, Safe, Föhn und Terrasse oder Balkon sowie Bad und separater Dusche.
Villa Rainforest (8): Die grosszügigen und modern eingerichteten Villen mit 90 m² Fläche sind in zweistöckigen Gebäuden mit jeweils einer Villa pro Etage untergebracht.
Sie befinden sich an leichter Hanglage und sind inmitten des tropischen Regenwaldes gelegen. Die grossen Terrassen bieten eine herrliche Sicht in die tropische Natur.
Villa side seaview (4): 64 m² grosse, freistehende Villa, edel eingerichtet, nahe am Strand und beim Swimmingpool gelegen.
Beachfront Villa (2): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Villa mit seitlicher Meersicht, jedoch direkt am Strand gelegen mit herrlicher Aussicht und luxuriösem Ambiente.
ab CHF 40.– / pro Person
Loading map...