In der grünen Umge­bung sind 38 Zim­mer und Villen verteilt.

Deluxe (24): Die 45 m² grossen Zimmer sind in mehreren zweistöckigen Gebäuden in der üppigen Gartenanlage verteilt. Die Zimmer sind ausgestattet mit Holzböden, Klimaanlage, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee- und Tee­kocher, Safe, Föhn und Terrasse oder Balkon sowie Bad und separater Dusche.

Villa Rainforest (8): Die grosszügigen und modern eingerichteten Villen mit 90 m² Fläche sind in zweistöckigen Gebäuden mit jeweils einer Villa pro Etage untergebracht.

Sie befinden sich an leichter Hanglage und sind inmitten des tropischen Regenwaldes gelegen. Die grossen Ter­rassen bieten eine herrliche Sicht in die tropische Natur.

Villa side seaview (4): 64 m² grosse, freiste­hen­de Villa, edel eingerichtet, nahe am Strand und beim Swimmingpool gelegen.

Beachfront Villa (2): Gleiche Grösse und Aus­stattung wie Villa mit seitlicher Meersicht, jedoch direkt am Strand ge­legen mit herrlicher Aussicht und luxuriösem Ambiente.