The Sarojin
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Schöner Swimmingpool, Jacuzzi, Fitnesscenter, Bibliothek, Boutique, Petanque, Katamaran, Kajak, Windsurfen, Mountainbikes. Das schöne «Pathways» Spa sorgt mit verschiedenen Massagen, Yoga- und Tai-Chi-Kursen für Entspannung von Körper und Geist. Ausflüge in die nahe gelegenen Nationalparks sowie mit dem hoteleigenen Motorboot, der «Lady Sarojin», werden vom «Imagineer», dem privaten Concierge zusammengestellt. In der Gegend befinden sich fünf Golfplätze. PADI Tauchschule in Khao Lak.
Lage
Am elf kilometerlangen Sandstrand in einer von Korallenbänken geschützten Bucht gelegen, ca. 10 Fahrminuten vom Zentrum von Khao Lak (Shuttlebus gegen Gebühr) und 75 Minuten vom Flughafen entfernt.
Angebot
Ob Sie in einem der zwei Restaurants im Garten unter den Ästen eines alten Baumes, beim Lotusteich, direkt am Meer oder auf Ihrer privaten Terrasse essen möchten, jede Möglichkeit steht Ihnen offen. Die Auswahl umfasst sowohl einheimische Spezialitäten, frische Meeresfrüchte als auch internationale Gerichte. «The Winebar» wartet mit einer erlesenen Auswahl an Weinen, Tapas, Käse, etc. auf Sie. An der légèren Beach Bar werden Cocktails und Erfrischungen mit Blick auf den weissen Sandstrand und das Meer serviert.
Zimmer
Die 56 Zimmer und Suiten sind in sieben zweistöckigen Einheiten untergebracht. Die modernen und mit warmen Farbtönen eingerichteten Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Bluetooth-Lautsprecher (für Smartphone), Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Telefon, gratis Internetzugang und Föhn ausgestattet. Badzimmer mit freistehender Badewanne und Wasserfalldusche.
Die 56 Zimmer und Suiten sind in sieben zweistöckigen Einheiten untergebracht. Die modernen und mit warmen Farbtönen eingerichteten Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Bluetooth-Lautsprecher (für Smartphone), Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Telefon, gratis Internetzugang und Föhn ausgestattet. Badzimmer mit freistehender Badewanne und Wasserfalldusche.
Garden Residence (28): 95 m² grosse Zimmer im Parterre gelegen mit Terrasse und einer überdachten Lounge.
Pool Residence (14): 120 m² Fläche mit eigenem Swimmingpool (3,5 x 5,5 m) auf der Gartenterrasse.
Jacuzzi Pool Suite (14): Auf 150 m² Fläche bieten die neu gestalteten Suiten viel Privatsphäre mit luxuriösem Schlafzimmer mit geräumigem Bad mit grosser Badewanne und Dusche sowie separatem Wohnzimmer mit Tagesbett und zweitem Badezimmer mit Aussendusche.
Grosse Terrasse mit Jacuzzi Pool (2,2 m Durchmesser), Sonnendeck und herrlicher Gartensicht, im oberen Stockwerk gelegen. Das Wohnzimmer kann auch mit zwei Extrabetten für Familien mit zwei Kindern (10–18 Jahre) ausgestattet werden.
ab CHF 109.– / pro Person
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