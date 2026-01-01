Die 56 Zimmer und Suiten sind in sieben zweistöckigen Einheiten untergebracht. Die modernen und mit warmen Farbtönen eingerichteten Zimmer sind mit Klima­anlage, Fernseher, Bluetooth-Lautsprecher (für Smartphone), Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Telefon, ­gratis Inter­net­zu­gang und Föhn ausgestattet. Badzimmer mit freistehender Bade­wanne und Wasserfalldusche.

Garden Residence (28): 95 m² grosse Zimmer im Parterre ge­legen mit Terrasse und einer überdachten Lounge.

Pool Residence (14): 120 m² Fläche mit eigenem Swim­ming­pool (3,5 x 5,5 m) auf der Gartenterrasse.

Jacuzzi Pool Suite (14): Auf 150 m² Fläche bieten die neu ge­stalteten Suiten viel Privatsphäre mit luxuriösem Schlaf­zimmer mit geräumigem Bad mit grosser Badewanne und Dusche sowie separatem Wohnzimmer mit Tagesbett und zweitem Badezimmer mit Aussendusche.

Grosse Terrasse mit Jacuzzi Pool (2,2 m Durchmesser), Sonnendeck und herrlicher Gartensicht, im oberen Stockwerk gelegen. Das Wohn­zim­mer kann auch mit zwei Extrabetten für Familien mit zwei Kindern (10–18 Jahre) ausgestattet werden.