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The Sarojin

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Khao Lak

Dieses Strandresort bietet nebst exklusiver Lage einen hohen Grad an Privatsphäre und eignet sich sehr für romantische Ferien «Just for 2». Der persönliche und auf jeden Gast «massgeschneiderte» Service wird höchsten Ansprüchen gerecht. Auf rücksichtsvollen Umgang mit der Natur und harmonischen Einklang mit der Umgebung wurde viel Wert gelegt.

Beschreibung

Einleitung
Schöner Swimmingpool, Jacuzzi, Fit­nesscenter, Bibliothek, Bou­tique, Petanque, Katamaran, Kajak, Windsurfen, Moun­tain­­­bikes. Das schöne «Pathways» Spa sorgt mit verschiedenen Massagen, Yoga- und Tai-Chi-Kursen für Entspannung von Körper und Geist. Ausflüge in die nahe gelegenen Nationalparks sowie mit dem hoteleigenen Motorboot, der «Lady Sarojin», werden vom «Imagineer», dem privaten Concierge zusammengestellt. In der Gegend befinden sich fünf Golfplätze. PADI Tauchschule in Khao Lak.
Lage
Am elf kilometerlangen Sandstrand in einer von Koral­lenbänken geschützten Bucht gelegen, ca. 10 Fahrmi­nu­ten vom Zentrum von Khao Lak (Shuttlebus gegen Gebühr) und 75 Minuten vom Flughafen entfernt.
Angebot
Ob Sie in einem der zwei Restaurants im Garten unter den Ästen ei­nes alten Baumes, beim Lotusteich, direkt am Meer oder auf Ihrer privaten Terrasse essen möchten, jede Möglichkeit steht Ihnen offen. Die Auswahl umfasst sowohl einheimische Spezialitäten, frische Meeres­früchte als auch inter­nationale Gerichte. «The Winebar» wartet mit einer erlesenen Auswahl an Weinen, Tapas, Käse, etc. auf Sie. An der légèren Beach Bar werden Cocktails und Erfrischungen mit Blick auf den weissen Sandstrand und das Meer serviert.
Zimmer

Die 56 Zimmer und Suiten sind in sieben zweistöckigen Einheiten untergebracht. Die modernen und mit warmen Farbtönen eingerichteten Zimmer sind mit Klima­anlage, Fernseher, Bluetooth-Lautsprecher (für Smartphone), Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Telefon, ­gratis Inter­net­zu­gang und Föhn ausgestattet. Badzimmer mit freistehender Bade­wanne und Wasserfalldusche.
Garden Residence (28): 95 m² grosse Zimmer im Parterre ge­legen mit Terrasse und einer überdachten Lounge.
Pool Residence (14): 120 m² Fläche mit eigenem Swim­ming­pool (3,5 x 5,5 m) auf der Gartenterrasse.
Jacuzzi Pool Suite (14): Auf 150 m² Fläche bieten die neu ge­stalteten Suiten viel Privatsphäre mit luxuriösem Schlaf­zimmer mit geräumigem Bad mit grosser Badewanne und Dusche sowie separatem Wohnzimmer mit Tagesbett und zweitem Badezimmer mit Aussendusche.

Grosse Terrasse mit Jacuzzi Pool (2,2 m Durchmesser), Sonnendeck und herrlicher Gartensicht, im oberen Stockwerk gelegen. Das Wohn­zim­mer kann auch mit zwei Extrabetten für Familien mit zwei Kindern (10–18 Jahre) ausgestattet werden.

ab CHF 109.– / pro Person

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