Die insgesamt 254 Zimmer verteilen sich auf die drei Hotel­flügel «Flora Wing» im hinteren Teil der Anlage, «Poolside Wing» im mittleren Teil des Resorts und «Seaside Wing» nahe beim Hauptpool, Restaurant und Strand. Alle Zimmer verfügen über einen Bal­kon oder eine Terrasse, sind modern und komfortabel eingerichtet und mit Klima­anlage, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.

Flora Room (77): 38 m² grosse Zimmer mit Dusche in den oberen Etagen in fünfstöckigen Gebäuden des «La Flora Wing» im hinteren Teil der Anlage gelegen.

Flora Pool Access (31): 38 m² gross, im Parterre des «La Flora Wing» gelegen mit Terrasse mit Zugang zum «La Flora» Pool.

Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche.

Flora 2-Bedroom (20): 76 m² gross, mit 2 Schlafzimmern mit Dusche in den oberen Etagen des «La Flora Wing», im hinteren Teil der Anlage, gelegen. 4 Erwachsene sind im Zimmerpreis inbegriffen.

Deluxe (40): 42 m² grosse Zimmer, in den oberen Etagen verschiedener zwei- oder vierstöckiger Gebäude im «Pool­­side Wing» im mittleren Teil der Anlage gelegen. Badezimmer mit Bade­wanne und separate Dusche.

Bal­kon mit Sicht auf den Garten und den «Poolside»-Swimmingpool.

Deluxe Pool Access (28): Die 45 m² grossen, ebenerdigen Zim­­mer befinden sich im «Poolside Wing». Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche. Von der Terrasse hat man einen direkten Einstieg in den Pool.

Deluxe Seaside (40): Gleich wie Deluxe, jedoch im näher zum Meer gelegenen «Seaside Wing» untergebracht. Vom Balkon haben Sie Sicht auf die neue Garten- und Poolanlage, den Strand und das Meer.

Seaside Pool Access (18): 54 m² grosse, im Parterre des «Seaside Wing» gelegene Zimmer, zusätzlich mit Espresso­maschine ausgestattet, mit grosser Veranda und direktem Einstieg in den neuen grossen Pool nahe beim Strand. Bade­zimmer mit Jacuzzi und Dusche.