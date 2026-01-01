La Flora Khao Lak
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Die grosszügige Garten- und Poolanlage beim Strand lädt zum Verweilen ein. Weitere grosse Swimmingpools im «Poolside- & La Flora Wing». Kids Club, Spielplatz mit Kinderpool nahe beim Strand. Schönes Spa mit diversen Wellnessangeboten. Hobie Cat, und Kajaks können geliehen werden. Bootsausflüge, Fitnesscenter, Mini Mart.
Lage
Direkt am Bang Niang Strand gelegen, ca. 75 Minuten Autofahrt in nördlicher Richtung vom Flughafen Phuket. Zahlreiche Einkaufsläden und lokale Restaurants sind in Fussdistanz erreichbar.
Angebot
Im «Sire» Restaurant geniessen Sie lokale und internationale Küche. Von der gemütlichen «Breeze Bar», wo feine Cocktails und Snacks serviert werden, haben Sie eine wunderbare Sicht aufs Meer, insbesondere während des Sonnenuntergangs. Erfrischungen gibt es auch an der «Cave Club» Bar beim Spielplatz. Poolbar beim «Poolside»-Pool.
Zimmer
Die insgesamt 254 Zimmer verteilen sich auf die drei Hotelflügel «Flora Wing» im hinteren Teil der Anlage, «Poolside Wing» im mittleren Teil des Resorts und «Seaside Wing» nahe beim Hauptpool, Restaurant und Strand. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse, sind modern und komfortabel eingerichtet und mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche.
Balkon mit Sicht auf den Garten und den «Poolside»-Swimmingpool.
Die insgesamt 254 Zimmer verteilen sich auf die drei Hotelflügel «Flora Wing» im hinteren Teil der Anlage, «Poolside Wing» im mittleren Teil des Resorts und «Seaside Wing» nahe beim Hauptpool, Restaurant und Strand. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse, sind modern und komfortabel eingerichtet und mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Flora Room (77): 38 m² grosse Zimmer mit Dusche in den oberen Etagen in fünfstöckigen Gebäuden des «La Flora Wing» im hinteren Teil der Anlage gelegen.
Flora Pool Access (31): 38 m² gross, im Parterre des «La Flora Wing» gelegen mit Terrasse mit Zugang zum «La Flora» Pool.
Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche.
Flora 2-Bedroom (20): 76 m² gross, mit 2 Schlafzimmern mit Dusche in den oberen Etagen des «La Flora Wing», im hinteren Teil der Anlage, gelegen. 4 Erwachsene sind im Zimmerpreis inbegriffen.
Deluxe (40): 42 m² grosse Zimmer, in den oberen Etagen verschiedener zwei- oder vierstöckiger Gebäude im «Poolside Wing» im mittleren Teil der Anlage gelegen. Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche.
Balkon mit Sicht auf den Garten und den «Poolside»-Swimmingpool.
Deluxe Pool Access (28): Die 45 m² grossen, ebenerdigen Zimmer befinden sich im «Poolside Wing». Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche. Von der Terrasse hat man einen direkten Einstieg in den Pool.
Deluxe Seaside (40): Gleich wie Deluxe, jedoch im näher zum Meer gelegenen «Seaside Wing» untergebracht. Vom Balkon haben Sie Sicht auf die neue Garten- und Poolanlage, den Strand und das Meer.
Seaside Pool Access (18): 54 m² grosse, im Parterre des «Seaside Wing» gelegene Zimmer, zusätzlich mit Espressomaschine ausgestattet, mit grosser Veranda und direktem Einstieg in den neuen grossen Pool nahe beim Strand. Badezimmer mit Jacuzzi und Dusche.
ab CHF 38.– / pro Person
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