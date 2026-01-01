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La Flora Khao Lak

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Khao Lak

Gutes Mittelklasshotel mit hervorragender Lage am fein­sandigen Strand und nahe bei lokalen Restau­rants.

Beschreibung

Einleitung
Die grosszügige Garten- und Poolanlage beim Strand lädt zum Verweilen ein. Weitere grosse Swimmingpools im «Poolside- & La Flora Wing». Kids Club, Spielplatz mit Kinderpool nahe beim Strand. Schönes Spa mit ­diversen Wellnessangeboten. Hobie Cat, und Kajaks können geliehen werden. Bootsausflüge, Fitnesscenter, Mini Mart.
Lage
Direkt am Bang Niang Strand gelegen, ca. 75 Minuten Auto­fahrt in nördlicher Richtung vom Flughafen Phuket. Zahl­­reiche Einkaufsläden und lokale Restaurants sind in Fuss­distanz erreich­bar.
Angebot
Im «Sire» Restaurant ge­nies­­­­sen Sie lokale und internationale Küche. Von der gemütlichen «Breeze Bar», wo feine Cocktails und Snacks serviert werden, haben Sie eine wunderbare Sicht aufs Meer, insbesondere während des Sonnenuntergangs. Erfrischungen gibt es auch an der «Cave Club» Bar beim Spielplatz. Poolbar beim «Pool­side»-Pool.
Zimmer

Die insgesamt 254 Zimmer verteilen sich auf die drei Hotel­flügel «Flora Wing» im hinteren Teil der Anlage, «Poolside Wing» im mittleren Teil des Resorts und «Seaside Wing» nahe beim Hauptpool, Restaurant und Strand. Alle Zimmer verfügen über einen Bal­kon oder eine Terrasse, sind modern und komfortabel eingerichtet und mit Klima­anlage, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Flora Room (77): 38 m² grosse Zimmer mit Dusche in den oberen Etagen in fünfstöckigen Gebäuden des «La Flora Wing» im hinteren Teil der Anlage gelegen.
Flora Pool Access (31): 38 m² gross, im Parterre des «La Flora Wing» gelegen mit Terrasse mit Zugang zum «La Flora» Pool.

Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche.
Flora 2-Bedroom (20): 76 m² gross, mit 2 Schlafzimmern mit Dusche in den oberen Etagen des «La Flora Wing», im hinteren Teil der Anlage, gelegen. 4 Erwachsene sind im Zimmerpreis inbegriffen.
Deluxe (40): 42 m² grosse Zimmer, in den oberen Etagen verschiedener zwei- oder vierstöckiger Gebäude im «Pool­­side Wing» im mittleren Teil der Anlage gelegen. Badezimmer mit Bade­wanne und separate Dusche.

Bal­kon mit Sicht auf den Garten und den «Poolside»-Swimmingpool.
Deluxe Pool Access (28): Die 45 m² grossen, ebenerdigen Zim­­mer befinden sich im «Poolside Wing». Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche. Von der Terrasse hat man einen direkten Einstieg in den Pool.
Deluxe Seaside (40): Gleich wie Deluxe, jedoch im näher zum Meer gelegenen «Seaside Wing» untergebracht. Vom Balkon haben Sie Sicht auf die neue Garten- und Poolanlage, den Strand und das Meer.
Seaside Pool Access (18): 54 m² grosse, im Parterre des «Seaside Wing» gelegene Zimmer, zusätzlich mit Espresso­maschine ausgestattet, mit grosser Veranda und direktem Einstieg in den neuen grossen Pool nahe beim Strand. Bade­zimmer mit Jacuzzi und Dusche.

ab CHF 38.– / pro Person

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