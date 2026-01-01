Ramada Resort by Wyndham Khao Lak
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Grosser Pool im Garten mit separatem Whirlpool und Kinderbecken. Spa, Fitnesscenter, Veloverleih und Kids Club.
Lage
Direkt am schönen Bang Niang Strand gelegen. Zahlreiche Strand-Restaurants, Einkaufsläden und Boutiquen sind in der nahen Umgebung in Gehdistanz zu finden. Der Transfer zum Flughafen von Phuket dauert ca. 75 Minuten.
Angebot
Der trendige «Sassi’s Beach Club», eine Kombination aus Bar und Grill-Restaurant mit herrlicher Terrasse und Meerblick serviert Köstlichkeiten aus aller Welt. Den Sonnenuntergang lässt sich auf der Terrasse mit einem feinen Cocktail und Tapas besonders geniessen. Ein Café mit Internetstationen und Bücher sorgen für Abwechslung, falls das Wetter mal nicht mitspielen sollte.
Zimmer
Alle 116 Zimmer und Villen präsentieren sich im zeitgenössischen, schlichten Stil und verfügen über alle Annehmlichkeiten eines Erstklasshotels. Die 100 Zimmer befinden sich in zwei- und dreistöckigen Hoteltrakten. Sie sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Bad mit Badwanne und separater Dusche ausgestattet.
Garten- oder Meersicht.
Alle Zimmer mit Kingsize Betten.
Alle 116 Zimmer und Villen präsentieren sich im zeitgenössischen, schlichten Stil und verfügen über alle Annehmlichkeiten eines Erstklasshotels. Die 100 Zimmer befinden sich in zwei- und dreistöckigen Hoteltrakten. Sie sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Bad mit Badwanne und separater Dusche ausgestattet.
Deluxe Oasis Room (54): 40 m² grosse Zimmer auf der 2. und 3. Etage gelegen mit 10 m² grossem Balkon.
Garten- oder Meersicht.
Deluxe Lanai Room (22): Dieselbe Zimmergrösse und Ausstattung wie Deluxe Oasis Room, jedoch im Parterre gelegen mit 20 m² grosser Terrasse und Liegen.
Deluxe Jet Tub Room (16): Gleiche Zimmer- und Balkongrösse wie Deluxe Oasis Room. Sie verfügen über ein offenes Badezimmer mit freistehender Badewanne mit Jacuzzi und separater Dusche. Edler schwarzer Hochglanzboden.
Deluxe Jet Tub Lanai Room (8): Wie Deluxe Jet Tub Room, nur im Parterre gelegen mit 20 m² grosser Terrasse und Liegen und Blick auf die Gärten.
Alle Zimmer mit Kingsize Betten.
Oceanfront Villa (8): Zwei Villen pro Gebäude, die direkt am Strand liegen. Sie bieten mit über 65 m² Fläche inkl. Aussenfläche viel Raum.
Private Pool Villa (8): Die freistehenden Villen (100 m² Fläche inkl. Aussenfläche) sind in der Gartenanlage verteilt und verfügen über einen eigenen Pool (3 x 6,5 m) mit Liegen und einer Regendusche im Freien. Eine Mauer sorgt für Privatsphäre.
ab CHF 50.– / pro Person
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