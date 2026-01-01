Alle 116 Zimmer und Villen prä­sentieren sich im zeitgenössischen, schlichten Stil und ver­fügen über alle Annehmlichkeiten eines Erstklasshotels. Die 100 Zim­mer befinden sich in zwei- und dreistöckigen Hotel­trak­ten. Sie sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Bad mit Badwanne und separater Dusche ausgestattet.

Deluxe Oasis Room (54): 40 m² grosse Zimmer auf der 2. und 3. Eta­ge gelegen mit 10 m² grossem Balkon.

Garten- oder Meersicht.

Deluxe Lanai Room (22): Dieselbe Zimmergrösse und Aus­stat­tung wie Deluxe Oasis Room, jedoch im Parterre gelegen mit 20 m² gros­ser Terrasse und Liegen.

Deluxe Jet Tub Room (16): Gleiche Zimmer- und Balkongrösse wie Deluxe Oasis Room. Sie verfügen über ein offenes Badezimmer mit freistehender Badewanne mit Jacuzzi und separater Dusche. Edler schwarzer Hochglanzboden.

Deluxe Jet Tub Lanai Room (8): Wie Deluxe Jet Tub Room, nur im Parterre gelegen mit 20 m² gros­ser Terrasse und Liegen und Blick auf die Gärten.

Alle Zimmer mit Kingsize Betten.

Oceanfront Villa (8): Zwei Villen pro Gebäude, die direkt am Strand liegen. Sie bieten mit über 65 m² Fläche inkl. Aussen­fläche viel Raum.

Private Pool Villa (8): Die freistehenden Villen (100 m² Fläche inkl. Aussenfläche) sind in der Gartenanlage verteilt und verfügen über einen eigenen Pool (3 x 6,5 m) mit Liegen und einer Regendusche im Freien. Eine Mauer sorgt für Privatsphäre.