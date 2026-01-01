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Ramada Resort by Wyndham Khao Lak

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Khao Lak

Die grosszügige Gartenanlage, die hervorragende Strandlage und die lockere Ferienatmosphäre bilden den perfekten Rahmen für erholsame Strandferien mit erstklassigem Wohnkomfort.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Pool im Garten mit separatem Whirlpool und Kinderbecken. Spa, Fitnesscenter, Veloverleih und Kids Club.
Lage
Direkt am schönen Bang Niang Strand gelegen. Zahl­reiche Strand-Restaurants, Einkaufsläden und Boutiquen sind in der nahen Umgebung in Gehdistanz zu finden. Der Transfer zum Flughafen von Phuket dauert ca. 75 Minuten.
Angebot
Der trendige «Sassi’s Beach Club», eine Kombination aus Bar und Grill-Restaurant mit herrlicher Ter­rasse und Meerblick serviert Köstlichkeiten aus aller Welt. Den Sonnenuntergang lässt sich auf der Terrasse mit einem feinen Cocktail und Tapas besonders geniessen. Ein Café mit Inter­netstationen und Bücher sorgen für Ab­wechslung, falls das Wetter mal nicht mitspielen sollte.
Zimmer

Alle 116 Zimmer und Villen prä­sentieren sich im zeitgenössischen, schlichten Stil und ver­fügen über alle Annehmlichkeiten eines Erstklasshotels. Die 100 Zim­mer befinden sich in zwei- und dreistöckigen Hotel­trak­ten. Sie sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Bad mit Badwanne und separater Dusche ausgestattet.
Deluxe Oasis Room (54): 40 m² grosse Zimmer auf der 2. und 3. Eta­ge gelegen mit 10 m² grossem Balkon.

Garten- oder Meersicht.
Deluxe Lanai Room (22): Dieselbe Zimmergrösse und Aus­stat­tung wie Deluxe Oasis Room, jedoch im Parterre gelegen mit 20 m² gros­ser Terrasse und Liegen.
Deluxe Jet Tub Room (16): Gleiche Zimmer- und Balkongrösse wie Deluxe Oasis Room. Sie verfügen über ein offenes Badezimmer mit freistehender Badewanne mit Jacuzzi und separater Dusche. Edler schwarzer Hochglanzboden.
Deluxe Jet Tub Lanai Room (8): Wie Deluxe Jet Tub Room, nur im Parterre gelegen mit 20 m² gros­ser Terrasse und Liegen und Blick auf die Gärten.

Alle Zimmer mit Kingsize Betten.
Oceanfront Villa (8): Zwei Villen pro Gebäude, die direkt am Strand liegen. Sie bieten mit über 65 m² Fläche inkl. Aussen­fläche viel Raum.
Private Pool Villa (8): Die freistehenden Villen (100 m² Fläche inkl. Aussenfläche) sind in der Gartenanlage verteilt und verfügen über einen eigenen Pool (3 x 6,5 m) mit Liegen und einer Regendusche im Freien. Eine Mauer sorgt für Privatsphäre.

ab CHF 50.– / pro Person

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