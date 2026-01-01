Das Hotel verfügt insgesamt über 181 geräumige Zimmer, welche auf zwei vier- bis fünfstöckige Hotel­flügel, dem «Oceanside Wing» und dem «Poolside Wing», verteilt sind. Alle Zimmer sind im modernen, trendigen Stil mit Holz- und Stein­elementen eingerichtet und komfortabel aus­gestattet mit Klima­anlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn.

Deluxe Poolside (57): 54 m² gross, im «Poolside Wing» gelegen mit Balkon und Sicht auf den Swimmingpool.

Bad mit Bade­wanne und separater Dusche.

Deluxe Oceanside (43): 57 m² gross, im «Oceanside Wing» und damit näher beim Meer gelegen. Bad mit Dusche. Zusätzlich verfügen diese Zimmer über ein Tagesbett und eine Badewanne auf dem Balkon.

Deluxe Seaview (10): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Deluxe Oceanside, zusätzlich mit herrlicher Meersicht.

Pool Access Room (24): Gleiche Grösse und Einrichtung wie Deluxe Poolside, im Parterre gelegen und direktem Zugang zum Pool.

Kaffeemaschine.

Pool Access Grand (9): Gleiche Grösse und Einrichtung wie Deluxe Oceanside, im Parterre gelegen und direktem Zugang zum Pool. Kaffeemaschine.

Family Room (24): 54 m² gross, im «Poolside Wing» gelegen, mit zwei durch eine Schiebetür voneinander getrennten Bereiche, Tagesbett für die Kinder. Ideal für eine Familie mit zwei Kindern bis 15 Jahre.