La Vela Khao Lak
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Zwei schön angelegte Swimmingpools, Fitnesscenter und verschiedene Wassersportaktivitäten. Geniessen Sie eine entspannende Massage im «Qaqula» Spa mit verschiedenen Wellnessanwendungen. In der «Laybay» Skating Area gibt es einen grossen Pump-Track, sowie Skateboardausrüstung zum Mieten, einen Shop und Platz zum Verweilen. Die Kinder kommen im Kinderclub voll auf Ihre Kosten.
Lage
Direkt am Bang Niang Strand gelegen, 75 Minuten vom Flughafen Phuket entfernt. Zahlreiche Einkaufsläden und lokale Restaurants sind in Gehdistanz erreichbar. Ins Zentrum von Khao Lak sind es ca. 10 Fahrminuten.
Angebot
Das Frühstück wird Ihnen im «Spices» Restaurant serviert. Im trendigen «Cotton Cafe» mit Lounge, in der Pool Bar «Miner’s Bar» und in der Bar der «Laybay» Skating Area gibt es neben Getränken auch kleinere Mahlzeiten und Snacks. Im «Kokulo Beach Club» können Sie sich eine feine Pizza oder leckere Pasta gönnen. Die Beach Bar lädt mit exotischen Cocktails ein, wo Sie einen traumhaften Sonnenuntergang erleben können.
Zimmer
Das Hotel verfügt insgesamt über 181 geräumige Zimmer, welche auf zwei vier- bis fünfstöckige Hotelflügel, dem «Oceanside Wing» und dem «Poolside Wing», verteilt sind. Alle Zimmer sind im modernen, trendigen Stil mit Holz- und Steinelementen eingerichtet und komfortabel ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn.
Bad mit Badewanne und separater Dusche.
Kaffeemaschine.
Das Hotel verfügt insgesamt über 181 geräumige Zimmer, welche auf zwei vier- bis fünfstöckige Hotelflügel, dem «Oceanside Wing» und dem «Poolside Wing», verteilt sind. Alle Zimmer sind im modernen, trendigen Stil mit Holz- und Steinelementen eingerichtet und komfortabel ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn.
Deluxe Poolside (57): 54 m² gross, im «Poolside Wing» gelegen mit Balkon und Sicht auf den Swimmingpool.
Bad mit Badewanne und separater Dusche.
Deluxe Oceanside (43): 57 m² gross, im «Oceanside Wing» und damit näher beim Meer gelegen. Bad mit Dusche. Zusätzlich verfügen diese Zimmer über ein Tagesbett und eine Badewanne auf dem Balkon.
Deluxe Seaview (10): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Deluxe Oceanside, zusätzlich mit herrlicher Meersicht.
Pool Access Room (24): Gleiche Grösse und Einrichtung wie Deluxe Poolside, im Parterre gelegen und direktem Zugang zum Pool.
Kaffeemaschine.
Pool Access Grand (9): Gleiche Grösse und Einrichtung wie Deluxe Oceanside, im Parterre gelegen und direktem Zugang zum Pool. Kaffeemaschine.
Family Room (24): 54 m² gross, im «Poolside Wing» gelegen, mit zwei durch eine Schiebetür voneinander getrennten Bereiche, Tagesbett für die Kinder. Ideal für eine Familie mit zwei Kindern bis 15 Jahre.
ab CHF 42.– / pro Person
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