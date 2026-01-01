The Waters Khao Lak by Katathani
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Sieben Swimmingpools und ein Spa mit grossem Massageangebot sorgen für Abwechslung. Fitnesscenter, Minimart.
Lage
Das Resort liegt 350 m oder fünf Minuten zu Fuss vom feinsandigen, kilometerlangen Bang Niang Strand entfernt. Zahlreiche Restaurants und lokale Shops sind in unmittelbarer Nähe zum Resort zu finden. Der Transfer zum Flughafen von Phuket dauert ca. 90 Minuten.
Angebot
Im «Amici» Ristorante werden Sie vom italienischen Küchenchef mit leckeren Spezialitäten verwöhnt. Erfrischungen und Snacks können an der Bar und an der Poolbar bestellt werden.
Zimmer
Das Resort besteht aus zwei Hotelflügeln, die insgesamt 189 Zimmer beherbergen. Der «Bay Wing» ist ein fünfstöckiges Gebäude, während der «Waters Wing» zahlreiche, moderne zweistöckige Gebäude umfasst. Sämtliche Zimmer sind modern und gemütlich eingerichtet und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Das Resort besteht aus zwei Hotelflügeln, die insgesamt 189 Zimmer beherbergen. Der «Bay Wing» ist ein fünfstöckiges Gebäude, während der «Waters Wing» zahlreiche, moderne zweistöckige Gebäude umfasst. Sämtliche Zimmer sind modern und gemütlich eingerichtet und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Bay Room (46): 40 m² grosse Zimmer mit Balkon und Badezimmer mit Dusche. Die meisten Zimmer bieten Poolsicht, wobei einige Zimmer keine Aussicht bieten!
Bay Romance (16): 50 m² gross, mit einer freistehenden Badewanne mitten im Zimmer oder einem Jacuzzi auf der Terrasse.
Upper Pool Access (60): 45 m² gross, in der oberen Etage der zweistöckigen Gebäude des «Waters Wings» gelegen. Diese freundlich eingerichteten Zimmer bieten viel Privatsphäre. Vom Balkon aus führt eine Treppe direkt zum Swimmingpool.
Waters Pool Access (60): 50 m² gross, liegen im Parterre der «Waters Wings» Gebäude. Von der grossen Terrasse aus hat man einen direkten Zugang zum Swimmingpool.
ab CHF 25.– / pro Person
Loading map...