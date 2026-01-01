Das Resort besteht aus zwei Hotel­flügeln, die insgesamt 189 Zim­­mer beherbergen. Der «Bay Wing» ist ein fünf­stöckiges Gebäude, während der «Waters Wing» zahlreiche, moderne zweistöckige Ge­­bäude umfasst. Sämtliche Zim­mer sind mo­dern und gemütlich einge­richtet und sind aus­gestattet mit Klima­an­lage, Tele­fon, gratis Inter­netzugang, Fern­seher, Kühl­schrank, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn.

Bay Room (46): 40 m² grosse Zimmer mit Balkon und Bade­zimmer mit Dusche. Die meisten Zimmer bieten Pool­sicht, wobei einige Zimmer keine Aussicht bieten!



Bay Romance (16): 50 m² gross, mit einer freistehenden Badewanne mitten im Zimmer oder einem Jacuzzi auf der Terrasse.

Upper Pool Access (60): 45 m² gross, in der oberen Etage der zweistöckigen Ge­­bäu­de des «Waters Wings» gelegen. Diese freundlich eingerichteten Zimmer bieten viel Privat­sphä­re. Vom Balkon aus führt eine Treppe direkt zum Swimmingpool.

Waters Pool Access (60): 50 m² gross, liegen im Parterre der «Waters Wings» Ge­­bäu­de. Von der grossen Ter­rasse aus hat man einen direkten Zugang zum Swim­ming­pool.