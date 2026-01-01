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The Waters Khao Lak by Katathani

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Khao Lak

Unternehmunglustige Gäste, welche die vielen Restaurants und Bars in unmittelbarer Nähe schätzen, sind hier am richtigen Ort. Die grosse Pool­landschaft in der weitläufigen Anlage und die modernen, grosszügig gestalteten Zimmer versprechen einen angenehmen Auf­ent­halt. Wir empfehlen die grösseren Upper Pool Access oder Waters Pool Access Zimmer zu buchen.

Beschreibung

Einleitung
Sieben Swimming­pools und ein Spa mit grossem Massage­angebot sorgen für Abwechslung. Fit­ness­center, Minimart.
Lage
Das Resort liegt 350 m oder fünf Minuten zu Fuss vom feinsandigen, kilometerlangen Bang Niang Strand entfernt. Zahlreiche Restaurants und lokale Shops sind in unmittel­barer Nähe zum Resort zu finden. Der Transfer zum Flug­hafen von Phuket dauert ca. 90 Minuten.
Angebot
Im «Amici» Ristorante werden Sie vom italie­nischen Küchenchef mit leckeren Spezialitäten verwöhnt. Erfri­schun­gen und Snacks können an der Bar und an der Pool­bar be­stellt werden.
Zimmer

Das Resort besteht aus zwei Hotel­flügeln, die insgesamt 189 Zim­­mer beherbergen. Der «Bay Wing» ist ein fünf­stöckiges Gebäude, während der «Waters Wing» zahlreiche, moderne zweistöckige Ge­­bäude umfasst. Sämtliche Zim­mer sind mo­dern und gemütlich einge­richtet und sind aus­gestattet mit Klima­an­lage, Tele­fon, gratis Inter­netzugang, Fern­seher, Kühl­schrank, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn.
Bay Room (46): 40 m² grosse Zimmer mit Balkon und Bade­zimmer mit Dusche. Die meisten Zimmer bieten Pool­sicht, wobei einige Zimmer keine Aussicht bieten!


Bay Romance (16): 50 m² gross, mit einer freistehenden Badewanne mitten im Zimmer oder einem Jacuzzi auf der Terrasse.
Upper Pool Access (60): 45 m² gross, in der oberen Etage der zweistöckigen Ge­­bäu­de des «Waters Wings» gelegen. Diese freundlich eingerichteten Zimmer bieten viel Privat­sphä­re. Vom Balkon aus führt eine Treppe direkt zum Swimmingpool.
Waters Pool Access (60): 50 m² gross, liegen im Parterre der «Waters Wings» Ge­­bäu­de. Von der grossen Ter­rasse aus hat man einen direkten Zugang zum Swim­ming­pool.

ab CHF 25.– / pro Person

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