Die 101 Suiten und Villen sind im hellen, eleganten Stil eingerichtet. Sie sind aus­ge­­stat­tet mit Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Loungesofa, Kli­ma­­­­­­an­­lage, Fern­­seher, Telefon, gratis In­ternetzu­gang, Mini­bar, Kaffeemaschine und Safe. Alle Kategorien verfügen über einen privaten Pool (13–16 m²) sowie einen Balkon oder Terrasse mit Sonnenliegen. Die Suiten befinden sich in einem dreistöckigen Gebäude. Die Villen sind in Doppeleinheiten angeordnet, ebenerdig und liegen näher am Strand.

Jede Villa-Einheit verfügt zudem über einen direkten Zugang zum Nebenarm des Hauptpools.

Pool Suite (26): Die 90 m² grossen Suiten befinden sich im Parterre und bieten Aussicht in den Garten. Bei einzelnen Suiten ist die Terrasse mit einem Zaun aus Sicherheitsglas ausgestattet, ideal für Familien mit Kindern.

Seaview Pool Suite (38): 70 m² gross, im zweiten und dritten Stockwerk gelegen. Geniessen Sie den fantastischen Ausblick aufs Meer von Ihrem Balkon aus.

Kinder unter 12 Jahren sind in dieser Kategorie nicht erlaubt.

Seaside Two Bedroom Pool Suite (6): 110 m² gross. Sie verfügen über einen Wohnbereich sowie zwei Schlafzimmer mit je einem Badezimmer, eines davon mit separater Badewanne.

Seaview Pool Villa Romance (18): 100 m² grosse Villen mit Meerblick. Anstelle einer klassischen Terrasse schreitet man hier vom Zimmer direkt in ein erfrischendes, fusshohes Becken, in welchem die Sonnenliegen stehen.

Der Pool befindet sich auf der Seite der Villa. Verschliessbare Vorhänge bieten optimale Privatsphäre um den Poolbereich. Kinder unter 12 Jahren sind in dieser Kategorie nicht erlaubt.

Seafront Pool Villa In Love (8): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Seaview Double Pool Villa. Sie befinden sich an vorderster Lage und bieten eine einmalige Panoramaaussicht aufs Meer. Kinder unter 12 Jahren sind in dieser Kategorie nicht erlaubt.