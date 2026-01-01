Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Grosser Salzwasserpool am Strand, wo Sie malerische Sonnenuntergänge erleben können. Gediegenes Spa mit erstklassigen Behandlungen und Massagen, gratis Yoga und Meditation. Verleih von Mountain Bikes, Kajaks, Stand Up Paddles sowie ein 24-Stunden Fitnesscenter und weitere Aktivitäten im Resort sind inklusive. Ausserdem sind Kochkurse, Strandpicknicks und Ausflüge buchbar. Für die kleinen Gäste gibt es einen Kinderclub und Kinderpool. Souvenirshop.
Lage
Ruhig gelegen am kilometerlangen Khuk Khak Strand, wo sich auch einige kleine lokale Restaurants befinden. Der gratis Hotel Shuttlebus bringt Sie dreimal täglich in 15 Minuten zum «Khao Lak Centre». Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 75 Minuten.
Angebot
Das «TAKOLA Thai Restaurant» serviert eine erlesene Auswahl an authentischen thailändischen Gerichten, während das «Devasom Beach Grill & Bar» kulinarische Abwechslung mit mediterraner Fusionsküche mit einem offenen Grill und Pizzaofen bietet. Während des Tages können am Pool leckere Snacks und exotische Getränke bestellt werden. Romantische private Abendessen werden gerne für Sie auf dem Aussichtsturm oder am Strand organisiert.
Zimmer
Die 69 Gästezimmer und Villen des Resorts und liegen verteilt im tropischen Garten zwischen Kokosnusspalmen und der natürlichen Süsswasserlagune. Alle verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse mit wunderbarer Sicht auf Lagune und seitlicher oder frontaler Meersicht. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Bluetooth-Lautsprecher, gratis Minibar (alkoholische Getränke exkl.), Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Badewanne und freistehender Regendusche.
Eigene Espressomaschine und Bose Soundanlage.
Die 69 Gästezimmer und Villen des Resorts und liegen verteilt im tropischen Garten zwischen Kokosnusspalmen und der natürlichen Süsswasserlagune. Alle verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse mit wunderbarer Sicht auf Lagune und seitlicher oder frontaler Meersicht. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Bluetooth-Lautsprecher, gratis Minibar (alkoholische Getränke exkl.), Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Badewanne und freistehender Regendusche.
Seaside Grand Deluxe (24): Die Zimmer sind mit 54 m² sehr geräumig und verfügen über einen Balkon mit gemütlichem Tagesbett.
Seaside Junior Suite with Jacuzzi (21): Stilvolle Suiten (62 m²) mit einem freistehenden Jacuzzi auf dem Balkon und mit einem wunderschönen Ausblick.
Seaside Pool Paradise Suite (12): Auf 105 m² bieten diese exklusiven Suiten, direkt an der Lagune gelegen, ein separates Wohnzimmer sowie eine grosse Terrasse mit einem privaten Pool (5 x 2,4 m) und Liegen.
Eigene Espressomaschine und Bose Soundanlage.
Beach Pool Villa (4) & Beachfront Pool Villa (4): Die Villen (150-160 m² inkl. Aussenfläche) bieten einen herrlichen Meerblick und Barfusszugang direkt auf den weichen Sand des Strandes. Jede Villa verfügt über ein separates Wohnzimmer sowie einen Infinity-Pool mit Massage-Düsen (ca. 6 x 3 m) und Liegestühlen im eigenen Garten. Eigene Espressomaschine und Bose Soundanlage. Die Beachfront Pool Villen liegen in erster Reihe zum Meer.
ab CHF 82.– / pro Person
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