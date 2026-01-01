Die 69 Gästezimmer und Villen des Resorts und liegen verteilt im tropischen Garten zwischen Kokosnusspalmen und der natürlichen Süsswasserlagune. Alle verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse mit wunderbarer Sicht auf Lagune und seitlicher oder frontaler Meersicht. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Bluetooth-Lautsprecher, gratis Minibar (alkoholische Getränke exkl.), Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Badewanne und freistehender Regendusche.

Seaside Grand Deluxe (24): Die Zimmer sind mit 54 m² sehr geräumig und verfügen über einen Balkon mit gemütlichem Tagesbett.

Seaside Junior Suite with Jacuzzi (21): Stilvolle Suiten (62 m²) mit einem freistehenden Jacuzzi auf dem Balkon und mit einem wunderschönen Ausblick.

Seaside Pool Paradise Suite (12): Auf 105 m² bieten diese exklusiven Suiten, direkt an der Lagune gelegen, ein separates Wohnzimmer sowie eine grosse Terrasse mit einem privaten Pool (5 x 2,4 m) und Liegen.

Eigene Espressomaschine und Bose Soundanlage.

Beach Pool Villa (4) & Beachfront Pool Villa (4): Die Villen (150-160 m² inkl. Aussenfläche) bieten einen herrlichen Meerblick und Barfusszugang direkt auf den weichen Sand des Strandes. Jede Villa verfügt über ein separates Wohnzimmer sowie einen Infinity-Pool mit Massage-Düsen (ca. 6 x 3 m) und Liegestühlen im eigenen Garten. Eigene Espressomaschine und Bose Soundanlage. Die Beachfront Pool Villen liegen in erster Reihe zum Meer.