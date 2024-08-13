1 . Tag Shanghai (Baoshan), China Individuelle Anreise nach Shanghai. Einschiffung auf die Spectrum of the Seas und Abfahrt um 16:30 Uhr.



Liebevoll „Hu“ genannt ist Shanghai die grösste Stadt Chinas und voll von Echos aus der chinesischen Vergangenheit. Gleichzeitig ist diese Stadt mit ihrer gotischen und neoklassizistischen Architektur, die im starken Kontrast zu den modernen Wolkenkratzern steht, der Zukunft zugewandt. Erleben Sie eine Kreuzfahrt nach Shanghai und besuchen Sie Bund, ein historisches Viertel auf der Westseite des Huangpu-Flusses, wo Sie noch Gebäude aus der Vergangenheit der Stadt vor 1949 entdecken können. Auf der Ostseite können Sie die futuristischen Türme von Pudong bewundern. Bestaunen Sie im Museum von Shanghai dekorative Bronzeartefakte aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Besuchen Sie die Altstadt, und bummeln Sie durch die engen Gassen zwischen hohen Mauern, geniessen Sie den Duft der Räucherstäbchen und einen Longjing, einen grünen Tee, in einem traditionellen Teehaus.

2 . Tag Seetag Ein Seetag auf der Spectrum of the Seas bietet eine perfekte Mischung aus Erholung, Spass und Abenteuer, mit unzähligen Möglichkeiten für Gross und Klein, den Tag nach eigenen Wünschen zu gestalten. Lassen Sie sich in einem der vielen Restaurants kulinarisch verwöhnen und entspannen Sie an den Pools oder im Solarium-Bereich, der nur für Erwachsene zugänglich ist. Kinder und Jugendliche erwartet ein breites Angebot an Aktivitäten und Unterhaltung - zum Beispiel im SeaPlex®, der grössten Indoor-Multifunktionsarena auf See oder im Adventure Ocean®-Programm. Bei einer Show im Royal Theater oder Live-Musik in einer Lounge können Sie den Tag genüsslich mit einem leckeren Cocktail ausklingen lassen.

3-4 . Tag Kyoto, Japan Kyoto, die einstige Hauptstadt Japans, ist von Osaka aus leicht mit dem Zug erreichbar. Heute ist sie die inoffizielle Hauptstadt des Landes für Kultur, Geschichte und Kochkunst. Entdecken Sie den jahrhundertealten buddhistischen Tempel Kiyomizu-dera, der inmitten von Kirschbäumen auf der Spitze eines Berges sitzt. Besinnen Sie sich am Shinto-Schrein Fushimi Inari-taisha mit seinen langen, meditativen Reihen von roten Torii-Toren. Unternehmen Sie eine Kreuzfahrt nach Osaka und schlendern Sie über die fein geharkten Kieswege der mysteriösen Gärten des Ryoan-ji-Tempels, oder durchstreifen Sie einen Bambuswald in Arashiyama, der aufgrund seiner ruhigen und besinnlichen Atmosphäre Philosophenweg genannt wird. Sehen Sie sich anschliessend Kyotos geschäftige Seite im Viertel Higashiyama an, in dem Geschäfte und Restaurants die engen Strassen, die sich an der Seite des Berges Otowa in die Höhe schlängeln, übersähen.

4 . Tag Kobe, Japan Die japanische Metropole Kobe liegt auf einer Anhöhe, die ins Meer mündet, und hat einen der grössten Seehäfen von Japan. Die Skyline wird vom Berg Rokko dominiert, von dem aus Sie einen der schönsten Ausblicke im ganzen Land geniessen können. Natürlich ist Kobe auch für seine Wagyu-Rinderzucht bekannt, die erstklassiges Rindfleisch liefert. Das Fleisch ist so köstlich, dass nahezu jedes Restaurant in Kobe es auf der Speisekarte hat. Machen Sie Ihre Reise nach Japan zu einer kulinarischen Expedition. Bei einem Zwischenstopp in Osaka können Sie die örtliche Tradition des Kuidaore kennenlernen – was so viel heisst wie „Essen bis zum Umfallen“.

5 . Tag Tokyo, Japan Yokohama ist das Eingangstor, um Tokio zu erkunden, einst ein bescheidenes Fischerörtchen, heute eine der grössten und dichtbesiedelsten Städte der Welt. Entdecken Sie hier eine vielseitige Mischung aus traditionellen Schreinen und zum Himmel emporschwebenden Wolkenkratzern, die diese neonbeleuchteten Strassen säumen. Überqueren Sie auf der Rainbow Bridge die Tokyo Bay entlang der Yurikamome-Linie, eine futuristische automatisierte Bahnlinie. Entdecken Sie im Anschluss daran die Altstadt von Tokio am Kaiserpalast, ein Schloss aus der Edo-Ära, umgeben von Wassergräben und Gärten für einen ausladenden Spaziergang. Unternehmen Sie eine Kreuzfahrt nach Tokio und begeben Sie sich zum symbolträchtigen buddhistischen Senso-Ji Tempel. Schreiten Sie durch das Donner-Tor mit seinem riesigen roten Papierlampion. Entspannen Sie anschliessend im Yoyogi-Park, der buchstäblich wie ein Wald im Herzen der Stadt wirkt, und runden Sie Ihren Rundgang mit einem Besuch der Zen-Gärten und einem Gingkobaum-Wald ab.

6-7 . Tag Seetage Die Spectrum of the Seas ist ein wahrer Unterhaltungs-Hotspot. Das Angebot an Action und Sport an Bord ist riesig. Nebst Fitnesscenter, Yoga- und Pilateskursen finden Sie auch eine Kletterwand, können sich im Bogenschiessen versuchen und an Fecht- und Tanzkursen teilnehmen. Für Adrenalin pur sorgen der FlowRider® Surfsimulator und der RipCord® by iFLY® Fallschirmsprungsimulator - ein unvergessliches Erlebnis. Schliessen Sie nach einer Fahrt im North Star℠, der einen fantastischen Rundumblick auf 91 m Höhe bietet, den Tag mit einem Besuch in der eindrücklichen North Star Bar ab.

8 . Tag Shanghai (Baoshan), China Ankunft in Shanghai um 07:00 Uhr. Ausschiffung und individuelle Weiter- oder Rückreise.