1 . Tag Singapur Individuelle Anreise nach Singapur. Einschiffung auf Ihr Kreuzfahrtschiff und Abfahrt um 16:30 Uhr.



Das flächenmässig kleine Singapur bietet eine Unmenge an Interessantem. Erkunden Sie die verschiedenen Viertel dieses Stadtstaats, die jeweils Einflüsse unterschiedlichster Kulturen erkennen lassen, darunter die mit Statuen geschmückten Tempel in Little India oder die farbenfrohen Pagoden in Chinatown. Erkunden Sie in Singapur den malaiischen Teil der Stadt auf dem Heritage Trail von Kampong Glam mit seinen vom arabischen Stil beeinflussten Villen und der mit einer goldenen Kuppel gekrönten Sultan-Moschee, Masjid Sultan. Erleben Sie den Kontrast zwischen der üppigen Regenwaldflora in den botanischen Gärten, den Singapore Botanic Gardens, und den High-Tech-"Supertrees" und -Biodomes der Gardens by the Bay. Schliessen Sie Ihr Singapur-Abenteuer mit einem Panoramablick vom Dach des Marina Bay Sands oder einem Singapore-Sling-Cocktail im historischen Raffles-Hotel ab.

2 . Tag Penang, Malaysia Der Inselstaat Penang direkt vor der Nordwestküste Malaysias ist dank seiner Geschichte als Handelszentrum zwischen Indien, China, Grossbritannien und dem Nahen Osten reich an unterschiedlichen kulturellen Einflüssen. Besuchen Sie die historische George Town, die Hauptstadt der Insel, wo Fahrräder und Fahrradrikschas (pedalbetriebene Fahrzeuge auf drei Rädern) enge Strassen, die von mit Wandmalereien geschmückten Gebäuden und abwechslungsreicher Architektur gesäumt werden, entlangflitzen. Machen Sie eine Kreuzfahrt nach Penang und betreten Sie St. George, die älteste anglikanische Kirche von Südostasien, oder besuchen Sie die Kapitän-Keling-Moschee. Anschliessend können Sie mit der Strassenbahn zum Penang Hill fahren und die kühlere, minzig frische Luft geniessen. Wandern Sie durch das Vogelschutzgebiet oder auf einem der Naturpfade und erleben Sie eine grossartige Aussicht auf die Stadt unter sich und auf die Berge in der Ferne.

3 . Tag Phuket, Thailand Die Insel Phuket („Puket“ ausgesprochen) wird häufig auch als Perle von Thailand bezeichnet. Und sobald Sie die strahlend weissen Sandstrände und das kristallklare Wasser sehen, wissen Sie auch, warum. Starten Sie auf Ihrer Kreuzfahrt nach Phuket Ihren Tag am Strand von Kata Noi. Tauchen Sie im wahrsten Sinne des Wortes ab, und geniessen Sie Sonne und Sand an diesem etwas abgeschiedeneren kleineren Ort. Geniessen Sie anschliessend am Aussichtspunkt Karon Viewpoint die atemberaubenden Ausblicke auf die Andamanensee und die üppige Berglandschaft der Umgebung. Bewundern Sie in der Stadt den „Big Buddha“ von Phuket: Die imposante Statue aus weissem Marmor ragt 45 Meter hoch in den Himmel. Besuchen Sie anschliessend die kunstvolle Tempelanlage von Wat Chalong mit der Grand Pagoda, in der angeblich ein Splitter aus den Knochen des Buddha selbst untergebracht sein soll.

4 . Tag Seetag Ein Seetag auf der Anthem of the Seas und der Ovation of the Seas bietet eine perfekte Mischung aus Erholung, Spass und Abenteuer, mit unzähligen Möglichkeiten für Gross und Klein, den Tag nach eigenen Wünschen zu gestalten. Lassen Sie sich in einem der vielen Restaurants kulinarisch verwöhnen und entspannen Sie an den Pools oder im Solarium-Bereich, der nur für Erwachsene zugänglich ist. Kinder und Jugendliche erwartet ein breites Angebot an Aktivitäten und Unterhaltung - zum Beispiel im SeaPlex®, der grössten Indoor-Multifunktionsarena auf See oder im Adventure Ocean®-Programm. Beim Abendprogramm können Sie unter anderem zwischen Themenabenden, Live-Shows und Filmabenden im Freien auswählen. Langweile kommt während Ihrer Reise bestimmt keine auf!

5 . Tag Singapur Ankunft in Singapur um 07:00 Uhr. Ausschiffung und individuelle Weiter- oder Rückreise.