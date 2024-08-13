1 . Tag Shanghai (Baoshan), China Individuelle Anreise nach Shanghai. Einschiffung auf die Spectrum of the Seas und Abfahrt um 16:30 Uhr.



Liebevoll „Hu“ genannt ist Shanghai die grösste Stadt Chinas und voll von Echos aus der chinesischen Vergangenheit. Gleichzeitig ist diese Stadt mit ihrer gotischen und neoklassizistischen Architektur, die im starken Kontrast zu den modernen Wolkenkratzern steht, der Zukunft zugewandt. Erleben Sie eine Kreuzfahrt ach Shanghai und besuchen Sie Bund, ein historisches Viertel auf der Westseite des Huangpu-Flusses, wo Sie noch Gebäude aus der Vergangenheit der Stadt vor 1949 entdecken können. Auf der Ostseite können Sie die futuristischen Türme von Pudong bewundern. Bestaunen Sie im Museum von Shanghai dekorative Bronzeartefakte aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Besuchen Sie die Altstadt, und bummeln Sie durch die engen Gassen zwischen hohen Mauern, geniessen Sie den Duft der Räucherstäbchen und einen Longjing, einen grünen Tee, in einem traditionellen Teehaus.

2 . Tag Jeju (Seogwipo), Südkorea Jeju-do ist Südkoreas bekanntester Inselurlaubsort, und das aus gutem Grund. Die Insel wird auch als „Hawaii von Korea“ bezeichnet und bietet einige der schönsten Naturlandschaften der koreanischen Halbinsel. Der Vulkan Hallasan mit seinem dunkelgrünen Blattwerk dominiert das Landschaftsbild. Erklimmen Sie diesen inaktiven Vulkan, der zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt wurde, und erhaschen Sie in der Nähe des Gipfels einen Blick auf den wunderschönen Kratersee. Oder begeben Sie sich zum Cheonjeyeon-Wasserfall, der den Spitznamen „Teich Gottes“ trägt, beobachten Sie die Wasserfälle von der Seonimgyo-Bogenbrücke aus und spazieren Sie durch die Felsformationen und das dichte Grün des Parks. Surfen Sie auf Ihrer Kreuzfahrt nach Jeju-Do am abgeschiedenen Strand von Jungmun, der von hohen Klippen umgeben ist. Oder geniessen Sie eine Abkühlung vom feuchtwarmen Klima in der Lavaröhrenhöhle Manjanggul.

3 . Tag Seetag Ein Seetag auf der Spectrum of the Seas bietet eine perfekte Mischung aus Erholung, Spass und Abenteuer, mit unzähligen Möglichkeiten für Gross und Klein, den Tag nach eigenen Wünschen zu gestalten. Lassen Sie sich in einem der vielen Restaurants kulinarisch verwöhnen und entspannen Sie an den Pools oder im Solarium-Bereich, der nur für Erwachsene zugänglich ist. Kinder und Jugendliche erwartet ein breites Angebot an Aktivitäten und Unterhaltung - zum Beispiel im SeaPlex®, der grössten Indoor-Multifunktionsarena auf See oder im Adventure Ocean®-Programm. Bei einer Show im Royal Theater oder Live-Musik in einer Lounge können Sie den Tag genüsslich mit einem leckeren Cocktail ausklingen lassen.

4 . Tag Kyoto (Maizuru), Japan Die idyllische Küstenstadt Maizuru erobert Ihr Herz mit malerischen Tempeln am Berghang, unberührten Stränden und historischen Museen. Unternehmen Sie eine Kreuzfahrt nach Kyoto und besuchen Sie den Maizuru Red Brick Park. Die Lagerhäuser, die heute ein Museum sind, versetzen Sie in einen Spionagethriller aus der Zeit des Kalten Krieges. Sehenswert ist auch die nahegelegene 3 Kilometer lange Sandbank Amanohashidate, welche die Bucht in Form einer malerischen Brücke aus weissem Sand und Kiefern verbindet. Oder unternehmen Sie die 90-minütige Fahrt vom Hafen ins Zentrum von Kyoto – spazieren Sie durch die roten Tore des Schreins Fushimi Inari-taisha oder geniessen Sie die besten Ausblicke der Gegend auf der Spitze des Kyoto Tower.

5 . Tag Niigata, Japan Niigata: Erleben Sie Japans Schönheit der Natur. Mit vier Jahreszeiten voller dramatischer Schönheit – mit einer Kirschblüte im Frühjahr, die einen ganzen Monat lang andauert, üppigem Grün im Sommer, einem goldenen Herbst und schneebedeckten Bergen im Winter – ist diese Hafenstadt am Japanischen Meer der Traum eines jeden Naturliebhabers. Besuchen Sie in Niigata den Bandai-Pier, wo Sie bei den örtlichen Händlern eine Kostprobe des bei den Japanern besonders beliebten Weissfisches erhalten können. Erkunden Sie im mit Tatami-Matten ausgelegten Nördlichen Kulturmuseum die opulente Geschichte von Niigata. Lassen Sie im interaktiven Manga- und Animationsmuseum von Niigata Ihrem inneren Geek freie Bahn. Oder nehmen Sie die Seilbahn zum Gipfel des Yuzawa – im Winter können Sie hier Skilaufen, und das ganze Jahr über bieten sich Panoramablicke.

6 . Tag Hakodate, Japan Hakodate begeistert mit historischer Architektur und dampfenden, heissen Quellen. Im Südwesten von Hokkaidō gelegen ist dies der ideale Ausgangspunkt, um auf Ihrer Reise die einzigartige Geschichte und Kultur kennenzulernen. Besuchen Sie Hakodate, und beginnen Sie Ihre Reise auf dem Hakodate-Asaichi oder Morgenmarkt. Probieren Sie das herzhafte Kaisendon, eine Schüssel des frischsten Sashimi-Fischs auf gedämpftem Reis. Entspannen Sie anschliessend in den heissen Quellen von Yunokawa in den Aussenbezirken von Hakodate, oder besuchen Sie Goryokaku Fort. Der naheliegende Turm bietet Ihnen einen Blick aus der Vogelperspektive auf das von einem Graben umzogene sternförmige Design. Natürlich gehört zu Ihrer Reise auch der unbezahlbare Ausblick auf die Stadt vom Berg Hakodate.

7-8 . Tag Seetage Die Spectrum of the Seas ist ein wahrer Unterhaltungs-Hotspot. Das Angebot an Action und Sport an Bord ist riesig. Nebst Fitnesscenter, Yoga- und Pilateskursen finden Sie auch eine Kletterwand, können sich im Bogenschiessen versuchen und an Fecht- und Tanzkursen teilnehmen. Für Adrenalin pur sorgen der FlowRider® Surfsimulator und der RipCord® by iFLY® Fallschirmsprungsimulator - ein unvergessliches Erlebnis. Schliessen Sie nach einer Fahrt im North Star℠, der einen fantastischen Rundumblick auf 91 m Höhe bietet, den Tag mit einem Besuch in der eindrücklichen North Star Bar ab.

9 . Tag Shanghai (Baoshan), China Ankunft in Shanghai um 07:00 Uhr. Ausschiffung und individuelle Weiter- oder Rückreise.