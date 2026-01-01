Beschreibung

Einleitung Ob es ein weiterer Schlummertrunk unter den Sternen sein soll, ein romantischer Abend am Lagerfeuer oder eine längere Bootsfahrt bei Sonnenuntergang; in diesem All-Inclusive Resort für Paare sind sogar Ausflüge mit eingeschlossen. Das luxuriöse Resort verspricht unvergessliche Ferien.

Lage Direkt am traumhaft schönen, weissen Sandstrand der Bloody Bay gelegen. Ins Zentrum von Negril sind es ca. 8 km. Die Transferzeit vom Flughafen Montego Bay beträgt ca. 1 Stunde und 30 Minuten.

Angebot Das Couples Negril zeichnet sich durch eine herrliche weitläufige tropische Gartenlandschaft aus, in welcher die Zimmer in mehrstöckigen Gebäuden verteilt sind. Im Garten befindet sich das Schwimmbad mit Sonnenterrasse, Swim-up Bar und Whirlpool. Mehrere Restaurants und Bars. Ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm sorgt für Abwechslung. Gratis WIFI.

Zimmer Die 234 Deluxe Garden Zimmer verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Kaffee-/Teekocher und TV. Vom möblierten Balkon aus hat man eine schöne Sicht auf die Gartenanlagen. Die identisch ausgestatteten Deluxe Ocean liegen näher zum Strand und bieten seitlichen Meerblick. Im Herzen des Resorts und mit besten Zugang zum Strand liegen die Deluxe Beachfront Zimmer mit seitlichem Blick auf die Karibik. Die Garden Suiten sind bei gleicher Ausstattung sehr viel geräumiger. Nur wenige Schritte vom Strand entfernt bieten die Beachfront Suiten von der möblierten Terrasse aus herrliche Sicht aufs türkisblaue Meer.