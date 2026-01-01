Sunscape
Puerto Plata
Beschreibung
Einleitung
Das perfekte Familienhotel für erlebnisreiche Karibikferien. Ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm für Gross und Klein und ein toller Sandstrand lassen keine Wünsche offen. Für Sportliebhaber ist der 18-Loch-Golfplatz nahe der Hotelanlage genau das Richtige.
Lage
Das Hotel liegt an der Nordküste, am feinsandigen Strand der Ferienregion Playa Dorada. Das Stadtzentrum von Puerto Plata ist etwa 5 km und der internationale Flughafen von Puerto Plata ca. 15 km entfernt.
Angebot
In insgesamt 9 Restaurants, darunter 4 à la carte Restaurants, ein Buffet- und Grillrestaurant, 2 Snackbars und ein Café sowie 7 Bars, werden nationale und internationale Köstlichkeiten geboten. Ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie lässt keine Langeweile aufkommen. Nutzen Sie ausserdem das umfangreiche Sportangebot oder Entspannen Sie am Pool oder am Strand. WLAN gegen Gebühr.
Sport/Wellness inbegriffen: Volleyball, Basketball, Tennis, nichtmotorisierte Wassersportarten
Gegen Gebühr: Golf in der Nähe, Tauchen, Wellnessanwendungen
Kinder: sind willkommen, diverse Kinderprogramme
Sport/Wellness inbegriffen: Volleyball, Basketball, Tennis, nichtmotorisierte Wassersportarten
Gegen Gebühr: Golf in der Nähe, Tauchen, Wellnessanwendungen
Kinder: sind willkommen, diverse Kinderprogramme
Zimmer
Die geschmackvoll eingerichteten Zimmer verfügen über einen Balkon. Die Promo Zimmer sind mit Dusche/WC, Klimaanlage, Fernseher, Haartrockner, Safe, Telefon, Bügeleisen/-brett und einem kleinen Kühlschrank ausgestattet. Die Deluxe Gartenblick Zimmer verfügen über einen Balkon mit Gartenblick und die Deluxe Poolblick entsprechend eine Aussicht auf den Swimmingpool.
Preis auf Anfrage
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