Shanna's Cove
Orange Creek
Beschreibung
Lage
In Orange Creek ca. 15 Minuten nördlich von Arthurs Town an der Westküste von Cat Island gelegen, befindet sich diese sympathische Anlage eingebettet in subtropische Vegetation und direkt an einem menschenleeren, weissen Sandstrand am hellblauen und kristallklaren karibischen Meer.
Angebot
Die Anlage bietet ihren Gästen ein Restaurant mit raffinierten internationalen Gerichten sowie exotischen Spezialitäten der Insel, eine Bar mit einer Auswahl an fantasievollen Cocktails, eine Bibliothek, ein kleines Souvenirgeschäft, Liegestühle und Sonnenschirme am Strand. Gratis WLAN im Restaurant und den öffentlichen Räumen.
Zimmer
Die 5 geschmackvoll eingerichtete Bungalows verfügen über einen Balkon mit Sicht auf das karibische Meer, King-Size-Bett, Minibar, Klimaanlage, Deckenventilator und Kaffeekocher.
Aktivitäten
Diverse Wassersportaktivitäten am Strand. Gegen Gebühr werden Angeltouren, Kajaken und organisierte, exklusive Tauchtouren für Anfänger und Profis wie Rifftauchen, Steilwandtauchen etc. angeboten.
Preis auf Anfrage
Loading map...