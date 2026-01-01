Beschreibung

Lage In Orange Creek ca. 15 Minuten nördlich von Arthurs Town an der Westküste von Cat Island gelegen, befindet sich diese sympathische Anlage eingebettet in subtropische Vegetation und direkt an einem menschenleeren, weissen Sandstrand am hellblauen und kristallklaren karibischen Meer.

Angebot Die Anlage bietet ihren Gästen ein Restaurant mit raffinierten internationalen Gerichten sowie exotischen Spezialitäten der Insel, eine Bar mit einer Auswahl an fantasievollen Cocktails, eine Bibliothek, ein kleines Souvenirgeschäft, Liegestühle und Sonnenschirme am Strand. Gratis WLAN im Restaurant und den öffentlichen Räumen.

Zimmer Die 5 geschmackvoll eingerichtete Bungalows verfügen über einen Balkon mit Sicht auf das karibische Meer, King-Size-Bett, Minibar, Klimaanlage, Deckenventilator und Kaffeekocher.