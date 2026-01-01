Beschreibung

Einleitung Das Divi Aruba All Inclusive Resort ist ideal für Gäste, die erholsame Ferien am Strand geniessen und sich im Wellnessbereich verwöhnen lassen möchten. Aktive Gäste finden Abwechslung beim Golfspielen und in den zahlreichen angebotenen Wassersportaktivitäten.

Lage Das Divi Aruba All Inclusive befindet sich in Oranjestad direkt neben einem 9-Loch-Golfplatz an einem herrlich weissen Sandstrand.

Angebot Mitten in einer tropischen Gartenanlage befinden sich 3 Schwimmbäder und eine Poolbar. Für das kulinarische Wohl sorgt das Restaurant The Pelican Terrace mit internationaler Küche. Das The Red Parrot bietet gehobene Gastronomie mit Sitzgelegenheiten auf einer Terrasse mit schönem Ausblick aufs Meer. Geniessen Sie das abendliche Unterhaltungsprogramm. WIFI gegen Gebühr.

Zimmer Die 202 Zimmer befinden sich in ein bis dreistöckigen Gebäuden inmitten einer Gartenanlage und verfügen alle über einen Balkon oder eine Terrasse. Zur weiteren Ausstattung gehören TV, ein kleiner Kühlschrank und eine Klimaanlage. Entsprechend der Zimmerbezeichnung bieten die Zimmer Gartensicht, eingeschränkte Meersicht (Strandseite) oder Meersicht.