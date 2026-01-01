Bucuti & Tara Beach Resort
Aruba
Beschreibung
Einleitung
Malerisch gelegen an einem der schönsten Strände weltweit bietet Ihnen das familiär geführte Resort alle Annehmlichkeiten für einen perfekten Urlaub.
Lage
Direkt am palmengesäumten, feinsandigen Eagle Beach gelegen. Ein Casino, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zum Hauptort Oranjestad sind es etwa 5 Minuten mit dem Taxi. Der Flughafen ist 7 Kilometer entfernt.
Angebot
Im romantischen Resort wird viel Wert auf guten Service und eine ansprechende Atmosphäre gelegt. Geniessen Sie den Blick vom Swimmingpool oder dem Whirlpool aus und entspannen Sie sich in den eleganten Liegen oder lassen Sie sich bei einem Abendessen am Strand verwöhnen. Am Abend werden klassische Filme gezeigt. Im Restaurant Pirates Nest wird gehobene Küche serviert. Zur weiteren Einrichtung gehören ein Fitnesscenter, ein Souvenirladen, eine grosszügige Lounge und die Sand Bar mit Happy-Hour und Live-Musik. Gratis WIFI.
Zimmer
Die 104 Standard- und Superior Zimmer haben einen grossen Balkon mit Sicht auf den tropischen Garten. Sie verfügen über Klimaanlage, Ventilator, Minibar, Kühlschrank, TV, iPod-Docking-Station und Kaffee-/Teekocher. Die Deluxe Ocean View Zimmer bieten bei gleicher Ausstattung und Grösse eine herrliche Sicht auf den Eagle Beach. Die Junior Suiten liegen im 2. und 3. Stock, sind hell und geräumig, verfügen über eine komplett ausgestattete Küche und eine separate Sitzecke, die sich zum Balkon öffnet.
Die Tara Penthouse Suiten liegen auf dem Dach des Taraflügels und bieten einen wunderbaren Panoramablick über den Eagle Beach und eine Kochmöglichkeit. Die grossen Terrassen haben ein Liegesofa und eine Lounge.
Preis auf Anfrage
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