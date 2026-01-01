Die 104 Standard- und Superior Zimmer haben einen grossen Balkon mit Sicht auf den tropischen Garten. Sie verfügen über Klimaanlage, Ventilator, Minibar, Kühlschrank, TV, iPod-Docking-Station und Kaffee-/Teekocher. Die Deluxe Ocean View Zimmer bieten bei gleicher Ausstattung und Grösse eine herrliche Sicht auf den Eagle Beach. Die Junior Suiten liegen im 2. und 3. Stock, sind hell und geräumig, verfügen über eine komplett ausgestattete Küche und eine separate Sitzecke, die sich zum Balkon öffnet.

Die Tara Penthouse Suiten liegen auf dem Dach des Taraflügels und bieten einen wunderbaren Panoramablick über den Eagle Beach und eine Kochmöglichkeit. Die grossen Terrassen haben ein Liegesofa und eine Lounge.