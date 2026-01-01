Sol Varadero Beach
Varadero
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel Sol Sirenas Coral lieget direkt am Sandstrand von Varadero, eingebettet in eine weitläufige, tropische Gartenanlage. Tagsüber und abends wird ein breites Animationsund Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie geboten.
Lage
Am weissen Strand, 4 km vom Zentrum Varadero entfernt liegt das Sol Sirenas Coral Hotel.
Angebot
Durch den Zusammenschluss der beiden Hotels Sol Sirenas und Sol Coral ergibt sich ein grosses Angebot an Unterhaltung und eine kulinarische Vielfalt. Zwei Buffet- und sechs à la carte Restaurants, Snacks und Getränke an mehreren Bars (24h), Geschäfte, Disco, sowie Shows und Aktivitäten für Gross und Klein stehen den Gästen zur Auswahl. Inmitten der grossen Gartenanlage befinden sich 3 Schwimmbäder und Kinderbecken.
Sport / Wellness inbegriffen: Windsurfen, Katamaran, Tischtennis, Billard, Volleyball, Basketball, Schnorcheln, Fitness, Sauna und Jacuzzi.
Kinder: Babyclub (0-4), Kinderclub (5-12)
Sport / Wellness inbegriffen: Windsurfen, Katamaran, Tischtennis, Billard, Volleyball, Basketball, Schnorcheln, Fitness, Sauna und Jacuzzi.
Kinder: Babyclub (0-4), Kinderclub (5-12)
Zimmer
Die Zimmer unterschiedlicher Grösse und Lage, mit Garten- oder Meersicht sind in sechs Gebäuden untergebracht und verfügen über Klimaanlage, Safe, Minibar mit Wasser, Haartrockner, Telefon, Fernseher sowie einen möblierten Balkon. Die Standard Zimmer mit Gartensicht und Standard Zimmer Meerblick sind gleich gross und modern eingerichtet. Die komfortablen Junior Suiten sind grösser und bieten Garten- oder Meersicht und verfügen teilweise über ein Wohnzimmer oder eine Kitchenette.
Die Superior Concierce Service Zimmer liegen im «Kosmonautenhaus», einem eigenen Hoteltrakt mit kleinem Pool. Die Gäste werden verwöhnt durch zusätzliche Serviceleistungen wie Begrüssungsgeschenk, vorreservierten Liegen an einem speziellen Strandabschnitt, exklusivem Frühstücksservice, täglich aufgefüllter Minibar, Bademänteln, Late Check-Out und viele weitere Annehmlichkeiten.
Preis auf Anfrage
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