Die Zimmer unterschiedlicher Grösse und Lage, mit Garten- oder Meersicht sind in sechs Gebäuden untergebracht und verfügen über Klimaanlage, Safe, Minibar mit Wasser, Haartrockner, Telefon, Fernseher sowie einen möblierten Balkon. Die Standard Zimmer mit Gartensicht und Standard Zimmer Meerblick sind gleich gross und modern eingerichtet. Die komfortablen Junior Suiten sind grösser und bieten Garten- oder Meersicht und verfügen teilweise über ein Wohnzimmer oder eine Kitchenette.

Die Superior Concierce Service Zimmer liegen im «Kosmonautenhaus», einem eigenen Hoteltrakt mit kleinem Pool. Die Gäste werden verwöhnt durch zusätzliche Serviceleistungen wie Begrüssungsgeschenk, vorreservierten Liegen an einem speziellen Strandabschnitt, exklusivem Frühstücksservice, täglich aufgefüllter Minibar, Bademänteln, Late Check-Out und viele weitere Annehmlichkeiten.