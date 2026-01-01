Beschreibung

Einleitung Das farbenfrohe Divi Flamingo Beach Resort & Casino bietet eine entspannte und ungezwungene Atmosphäre und ist ideal für Gäste, welche die verträumte Insel Bonaire und die erstklassigen Tauchgebiete erkunden wollen.

Lage Im Westen der Insel gelegen, an einem kleinen Strandabschnitt, ca. 10 Gehminuten vom Hauptort Kralendijk entfernt.

Angebot Das Resort verfügt über eine Bar, ein kleines Fitnesscenter und Spa, einen Minimarkt, eine Boutique, 2 Süsswasser-Swimmingpools, eine Autovermietung und ein Casino. Das sehr beliebte Chibi Chibi Restaurant liegt direkt am Meer. Frühstück gibt es im Calabas Restaurant.



Sport/Wellness gegen Gebühr: PADI-Gold- Palm-Tauchstation mit grosser Kursauswahl, Segeln, Windsurfen, Wasserski. Diverse Ausflüge wie Mountainbike- und Kajaktouren können vom Hotel organisiert werden.



Kinder: sind willkommen