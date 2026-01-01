Divi Flamingo Beach Resort & Casino
Bonaire
Beschreibung
Einleitung
Das farbenfrohe Divi Flamingo Beach Resort & Casino bietet eine entspannte und ungezwungene Atmosphäre und ist ideal für Gäste, welche die verträumte Insel Bonaire und die erstklassigen Tauchgebiete erkunden wollen.
Lage
Im Westen der Insel gelegen, an einem kleinen Strandabschnitt, ca. 10 Gehminuten vom Hauptort Kralendijk entfernt.
Angebot
Das Resort verfügt über eine Bar, ein kleines Fitnesscenter und Spa, einen Minimarkt, eine Boutique, 2 Süsswasser-Swimmingpools, eine Autovermietung und ein Casino. Das sehr beliebte Chibi Chibi Restaurant liegt direkt am Meer. Frühstück gibt es im Calabas Restaurant.
Sport/Wellness gegen Gebühr: PADI-Gold- Palm-Tauchstation mit grosser Kursauswahl, Segeln, Windsurfen, Wasserski. Diverse Ausflüge wie Mountainbike- und Kajaktouren können vom Hotel organisiert werden.
Kinder: sind willkommen
Sport/Wellness gegen Gebühr: PADI-Gold- Palm-Tauchstation mit grosser Kursauswahl, Segeln, Windsurfen, Wasserski. Diverse Ausflüge wie Mountainbike- und Kajaktouren können vom Hotel organisiert werden.
Kinder: sind willkommen
Zimmer
Die geräumigen im karibischen hellen Dekor eingerichteten Zimmer bieten Badezimmer, Haartrockner, Klimaanlage, Kühlschrank, Safe, Balkon oder Terrasse. Die Standard Zimmer bieten einen Blick auf den tropischen Garten und liegen entweder im ersten Stockwerk des zweistöckigen Gebäudes oder in kleinen Villas mit eigener Terrasse. Die Deluxe Zimmer liegen direkt am Meer und haben einen eigenen Balkon mit traumhaftem Meerblick. Die Studios liegen im charmanten, himmelblauen Hotelteil mit eigenem Pool und verfügen zusätzlich über ein Schlafsofa, eine komplett eingerichtete Küche und eine überdachte Veranda. Alle Studios haben Poolblick.
Preis auf Anfrage
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