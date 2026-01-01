Beschreibung

Einleitung Mit einem Privatstrand, einem Yachthafen und erstklassigen Möglichkeiten zum Tauchen ist das Hotel ideal für erholsame Badeferien.

Lage Direkt an einem 500 Meter langen Privatstrand gelegen. Die Hauptstadt Kralendijk liegt knapp 3 Kilometer entfernt. Der kleine Inselflughafen ist in der Nähe.

Angebot Die Ferienanlage ist in eine Lagunenlandschaft integriert. Mittag- und Abendessen können Sie im Typsy Seaqull einnehmen. Zur weiteren Einrichtung gehören zwei Boutiquen, ein Schönheitssalon, ein Wellnessbereich sowie ein Swimmingpool. Erkunden Sie die Umgebung mit einem Fahrrad oder Motorroller oder Jeep. Das Hotel organisiert Themenabende wie Salsa-Unterricht oder ein Barbecue am Strand mit lokalen Steel-Bands

Zimmer Die Zimmer verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Safe und einen kleinen Kühlschrank. Die Junior Suite Laguna und Ocean haben Garten- bzw. Meersicht, die Grand Suite Laguna sind nur wenige Meter vom Strand entfernt und bieten Sicht auf die Lagune, die Grand Suite Ocean haben Meersicht.

Aktivitäten Beach Volleyball, Fitnesscenter, Schnorcheln, Kajak, Yoga