Beschreibung

Einleitung Tolle Appartementanlage an einem Traumstrand mit weissem Sand, Kokospalmen und einem vorgelagerten Korallenriff. In den gemütlichen Appartements fühlen Sie sich schnell zu Hause und die Ortschaft Las Terrenas mit Einkaufsmöglichkeiten liegt in Gehdistanz.

Lage Das Playa Colibri liegt am Sandstrand Playa Ballena. Das Zentrum von Las Terrenas erreichen Sie in wenigen Minuten. Puerto Plata und Santo Domingo sind rund 3-4 Fahrstunden entfernt.

Angebot Die Anlage verfügt über Appartements für 2-6 Personen, ein mehrsprachiges Informationszentrum und einen Swimmingpool mit integriertem Sprudelbad. Im Restaurant werden frische Fisch- und Meeresgerichte auf mediterrane Art zubereitet. Am Strand stehen Liegen und Handtücher zur Verfügung.



Sport gegen Gebühr:



Tauchen, Hochseefischen, Walbeobachtungen, Kite- und Windsurfen, Reiten und Ausflüge in die Umgebung.



Kinder: sind willkommen.