Hotel Playa Colibri
Las Terrenas
Beschreibung
Einleitung
Tolle Appartementanlage an einem Traumstrand mit weissem Sand, Kokospalmen und einem vorgelagerten Korallenriff. In den gemütlichen Appartements fühlen Sie sich schnell zu Hause und die Ortschaft Las Terrenas mit Einkaufsmöglichkeiten liegt in Gehdistanz.
Lage
Das Playa Colibri liegt am Sandstrand Playa Ballena. Das Zentrum von Las Terrenas erreichen Sie in wenigen Minuten. Puerto Plata und Santo Domingo sind rund 3-4 Fahrstunden entfernt.
Angebot
Die Anlage verfügt über Appartements für 2-6 Personen, ein mehrsprachiges Informationszentrum und einen Swimmingpool mit integriertem Sprudelbad. Im Restaurant werden frische Fisch- und Meeresgerichte auf mediterrane Art zubereitet. Am Strand stehen Liegen und Handtücher zur Verfügung.
Sport gegen Gebühr:
Tauchen, Hochseefischen, Walbeobachtungen, Kite- und Windsurfen, Reiten und Ausflüge in die Umgebung.
Kinder: sind willkommen.
Sport gegen Gebühr:
Tauchen, Hochseefischen, Walbeobachtungen, Kite- und Windsurfen, Reiten und Ausflüge in die Umgebung.
Kinder: sind willkommen.
Zimmer
Die Mehrheit der geräumigen Appartements verfügen über Meerblick. Die Zimmer bieten eine voll ausgestattete Küche, einen Safe, einen Haartrockner, einen Fernseher, Gratis- WLAN, einen Deckenventilator sowie einen Balkon oder eine Terrasse. Die Appartements A sind etwas grösser als die Appartements B.
ab CHF 99.– / pro Person
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