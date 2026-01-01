Tortuga Bay Resort
Punta Cana
Beschreibung
Einleitung
Das kleine Luxushotel Tortuga Bay gehört zum Komplex des Puntacana Resort & Club. Das Hotel ist Mitglied der «Small Leading Hotels of the World» und bietet Luxus auf höchstem Niveau.
Lage
Das Hotel befindet sich in einer grossen privaten Residenzzone mit vielen Palmen und Bäumen an einem 5 Kilometer langen Sandstrand. Der Flughafen ist 10 Minuten entfernt.
Angebot
Umgeben von Palmenhainen liegt das Luxusresort in einer grosszügigen Gartenlandschaft. Das von Oscar de la Renta, dem dominikanischen Designer mit Weltruf, eingerichtete Boutique Hotel bietet viel Privatsphäre. Beim Haupthaus befinden sich ein kleines elegantes Schwimmbad, ein Jacuzzi, das Fitnesscenter sowie ein schickes Restaurant. Die Einrichtungen des Punta Cana Hotels können mitbenutzt werden. Dazu gehören 9 Restaurants, 5 Bars, Tennisplätze, Fahrräder, Wassersport, Marina und Shops. Das Restaurant «Bamboo » zeichnet sich durch exzellente Gerichte mit asiatischen und karibischen Einflüssen aus.
Zimmer
In der Anlage verteilt befinden sich die fünfzehn 2-stöckigen Villen, die als ganze Villa mit mehreren Schlafzimmern oder als einzelne Suiten vermietet werden. Alle Junior Suiten sind luxuriös ausgestattet mit Klimaanlage, Kaffeekocher, CD-/DVD-Spieler, Telefon, gratis WLAN, Minibar, Safe, Fernseher, Bügeleisen/-brett und einer grossen Terrasse. Die Ocean View Zimmer haben Sicht aufs Meer. Die Ocean Front Junior Suiten sind nahe am Meer.
ab CHF 625.– / pro Person
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