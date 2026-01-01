Beschreibung

Einleitung Das kleine Luxushotel Tortuga Bay gehört zum Komplex des Puntacana Resort & Club. Das Hotel ist Mitglied der «Small Leading Hotels of the World» und bietet Luxus auf höchstem Niveau.

Lage Das Hotel befindet sich in einer grossen privaten Residenzzone mit vielen Palmen und Bäumen an einem 5 Kilometer langen Sandstrand. Der Flughafen ist 10 Minuten entfernt.

Angebot Umgeben von Palmenhainen liegt das Luxusresort in einer grosszügigen Gartenlandschaft. Das von Oscar de la Renta, dem dominikanischen Designer mit Weltruf, eingerichtete Boutique Hotel bietet viel Privatsphäre. Beim Haupthaus befinden sich ein kleines elegantes Schwimmbad, ein Jacuzzi, das Fitnesscenter sowie ein schickes Restaurant. Die Einrichtungen des Punta Cana Hotels können mitbenutzt werden. Dazu gehören 9 Restaurants, 5 Bars, Tennisplätze, Fahrräder, Wassersport, Marina und Shops. Das Restaurant «Bamboo » zeichnet sich durch exzellente Gerichte mit asiatischen und karibischen Einflüssen aus.