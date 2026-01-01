Beschreibung

Einleitung Dieses Luxushotel ist perfekt, um die unberührte Natur zu geniessen oder einen spannenden Ausflug zu unternehmen. Ein breites Angebot sorgt zudem in einem luxuriösen Ambiente für einen erholsamen Aufenthalt.

Lage Das Resort befindet sich auf der Halbinsel Samaná, in einem der noch am wenigsten erforschten Gebiete der ganzen Karibik an einem schönen Strand. Der Flughafen Santo Domingo ist ca. 2,5 Stunden entfernt.

Angebot Das Sublime Samana liegt in herrlich tropischer Umgebung. Den Tag kann man am Swimmingpool oder auf einer der Sonnenliegen am hoteleigenen palmengesäumten Privatstrand oder bei einer wohltuenden Massage zu Meeresrauschen im luxuriösen Wellnesspavillon am Meer verbringen. Aktive Hotelgäste können das Korallenriff im kristallklaren Wasser erkunden oder einen Ausflug zum Nationalpark Los Haitises unternehmen. Im Restaurant erwartet Sie köstliche mediterrane und karibische Küche. Lassen Sie den Abend gemütlich bei einem Cocktail an der Bar ausklingen. Gratis WIFI.

Zimmer Die 78 hochwertigen Suiten bieten viel Luxus und sind grosszügig in einem zeitgenössischen sowie karibisch inspirierten Stil eingerichtet. Die 1-Bedroom Suiten befinden sich im Hauptgebäude und verfügen über TV, Klimaanlage, Telefon und eine Kochmöglichkeit. Vom privaten Balkon oder der Terrasse geniessen Sie eine wunderschöne Aussicht auf den Garten und/oder den Pool des Hotels. Die 2-Bedroom Suiten sind ebenfalls im Hauptgebäude und besitzen zusätzlich ein zweites Schlafzimmer sowie einen Balkon mit einem Whirlpool.