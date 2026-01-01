Beschreibung

Einleitung Mit seinem erstklassigen Service und gehobener Ausstattung ist der Harbour Village Beach Club der perfekte Ort für entspannte und erholsame Ferien mit der ganzen Familie oder auch romantisch nur zu zweit.

Lage Das idyllisch gelegene Hotel befindet sich an einer kleinen privaten palmengesäumten Badebucht. Die Hauptstadt Kralendijk mit Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten ist in ca. 25 Gehminuten erreichbar.

Angebot Der im karibisch-holländischem Stil erbaute Harbour Village Beach Club besteht aus mehreren zweistöckigen Gebäuden mit Blick auf den tropischen Garten, den privaten Yachthafen oder das Meer. Zur Einrichtung zählt ein einladender Swimmingpool mit Sonnenterrasse. Das Hotel offeriert seinen Gästen mit dem La Balandra Beach & Bar ein gastronomisches Erlebnis der Extraklasse. Das Restaurant befindet sich direkt am Sandstrand auf einem vorgebauten Steg der in das Meer hineinragt.