Beaches Negril Resort & Spa
Negril
Beschreibung
Einleitung
In Negril wurde das "Chillen" quasi erfunden. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie in diesem Resort am berühmten Seven-Mile- Beach. Die Anlage ist umgeben von tropischem Grün und bietet ein unvergleichliches Ferienerlebnis für grosse und kleine Gäste.
Lage
Direkt am weissen Sandstrand. Der Flughafen Montego Bay ist ca. 90 Minuten entfernt.
Angebot
Als Concierge Gäste werden Sie in allen Bereichen von Ihrem Concierge betreut und unterstützt.
Sobald Sie die Open-Air-Lobby betreten, sind Sie von einer frischen Brise und dem farbenfrohen Ambiente der Karibik umgeben. Geniessen Sie die Ruhe in den herrlichen Gärten. vergnügen Sie sich im Pirates Island Wasserpark und wählen Sie aus zahlreichen Aktivitäten für die ganze Familie. 7 Weltklasse-Restaurants erfüllen kulinarische Wünsche jeder Art. Jedes der Restaurants bietet Ihnen köstliche Speisen in einzigartigem Ambiente von leger bis elegant.
Als Concierge Gäste werden Sie in allen Bereichen von Ihrem Concierge betreut und unterstützt.
Sport/Wellness inklusive:
Tennisplätze mit Flutlicht, Fitnesscenter, Beach-Volleyball, Aerobic, Tischtennis, Minigolf, Segeln, Kajak, Hobie Cat, Wasserski, Bananaboot, Windsurfen, Schnorcheln, unlimitiertes Tauchen für zertifizierte Taucher.
Gegen Gebühr:
Anwendungen im Spa
Kinder: sind willkommen
Zimmer
Die Zimmer und Suiten verfügen über Badezimmer, Haartrockner, Balkon, Fernseher, Telefon, Internetzugang (gegen Gebühr), Bügeleisen/-brett, Klimaanlage, Ventilator, Minibar, Kaffeekocher und Safe. Die Deluxe Zimmer befinden sich inmitten der prächtigen Gärten. Die Premium Zimmer sind ein wenig grösser. Die Beachfront Luxe Zimmer sind noch etwas grösser, liegen inmitten der üppigen Palmenhaine und bieten einen spektakulären Panoramablick auf das türkisfarbene Wasser der Karibik. Die Beachfront 1-Bedroom Suiten bieten einen zusätzlichen Raum, 2 Badezimmer und Blick auf das Meer und die Gärten.
Preis auf Anfrage
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