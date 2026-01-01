Sobald Sie die Open-Air-Lobby betreten, sind Sie von einer frischen Brise und dem farbenfrohen Ambiente der Karibik umgeben. Geniessen Sie die Ruhe in den herrlichen Gärten. vergnügen Sie sich im Pirates Island Wasserpark und wählen Sie aus zahlreichen Aktivitäten für die ganze Familie. 7 Weltklasse-Restaurants erfüllen kulinarische Wünsche jeder Art. Jedes der Restaurants bietet Ihnen köstliche Speisen in einzigartigem Ambiente von leger bis elegant.

Als Concierge Gäste werden Sie in allen Bereichen von Ihrem Concierge betreut und unterstützt.



Sport/Wellness inklusive:



Tennisplätze mit Flutlicht, Fitnesscenter, Beach-Volleyball, Aerobic, Tischtennis, Minigolf, Segeln, Kajak, Hobie Cat, Wasserski, Bananaboot, Windsurfen, Schnorcheln, unlimitiertes Tauchen für zertifizierte Taucher.



Gegen Gebühr:



Anwendungen im Spa



Kinder: sind willkommen