Idylle pur erwartet Sie, wenn Ihre Südafrika Rundreise Sie in die beschaulichen Küstenstädte Plettenberg und Knysna führt. Herrliche Sandstrände und traumhafte Wälder, wie die des Nature's Valley machen diese Region zu einem Highlight Südafrikas und sorgen dafür, dass Sie den Stress des Alltags hinter sich lassen können. Neben einer umwerfenden Natur und Badestränden der Extraklasse bieten Knysna und Plettenberg auch die Möglichkeit, Wale in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Wenn Sie Südafrikas Schönheit persönlich geniessen möchten, sollten Sie noch heute mit unseren Spezialisten sprechen.