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Plettenberg, Südafrika

Knysna, Plettenberg & Nature's Valley Reisen vom Spezialisten

Südafrikas Perlen

Idylle pur erwartet Sie, wenn Ihre Südafrika Rundreise Sie in die beschaulichen Küstenstädte Plettenberg und Knysna führt. Herrliche Sandstrände und traumhafte Wälder, wie die des Nature's Valley machen diese Region zu einem Highlight Südafrikas und sorgen dafür, dass Sie den Stress des Alltags hinter sich lassen können. Neben einer umwerfenden Natur und Badestränden der Extraklasse bieten Knysna und Plettenberg auch die Möglichkeit, Wale in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Wenn Sie Südafrikas Schönheit persönlich geniessen möchten, sollten Sie noch heute mit unseren Spezialisten sprechen.

Hunter's Country HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Plettenberg Bay
In atemberaubender Lage, hoch in den Baumwipfeln, erstreckt sich die Tsala Treetop Lodge. In unmittelbarer Nähe...
The PlettenbergHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Plettenberg Bay
Auf Felsen errichtet mit atemberaubender Aussicht auf das Meer, die Berge und den goldenen Sand der Plettenberg Bucht...
Tsala Treetop LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Plettenberg Bay
In atemberaubender Lage, hoch in den Baumwipfeln, erstreckt sich die Tsala Treetop Lodge. In unmittelbarer Nähe...
The Old RectoryHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Plettenberg Bay
Im 18. Jahrhundert stand an dieser Stelle ein anglikanisches Pfarrhaus, heute ein stilvolles Boutique Hotel. Die...
Walkers BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Plettenberg Bay
Das Walkers Beach Boutique Hotel bietet ein unvergleichliches Erlebnis mit einzigartigem Charme im Herzen von...
Kanonkop HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Knysna
Das elegante Kanonkop House ist in Familienbesitz und bietet seinen Gästen einen persönlichen und zuvorkommenden...
Lairds Lodge Country EstateHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Plettenberg Bay
Die Lairds Lodge liegt im Herzen der bekannten Garden Route und gilt als Rückzugsort für Gäste, die das Landleben und...
Emily Moon River LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Plettenberg Bay
Das Bijou in der Nähe Plettenberg Bays verzaubert mit einem einmaligen Afrikanisch- Asiatischen Flair und einer...
Fairview HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Plettenberg Bay
Inmitten einer malerischen Landschaft gelegen, bietet dieses exquisite Anwesen seinen Gästen einen unvergleichlichen...
The Turbine Boutique Hotel & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Knysna
Das einmalige Design gibt der Unterkunft ein ganz besonderes Flair, wo sich die Gäste rundum wohl fühlen.
Christiana LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Plettenberg Bay
Christiana Lodge befindet sich beim Solar Strand, einem sehr ruhigen und gemütlichen Teil des Ortes. Die intime und...
Knysna Hollow Country EstateHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Knysna
Exklusives und top modernes Landhotel in einer ruhigen Umgebung und inmitten einer wunderschönen Natur gelege
Protea Hotel by Marriott Knysna QuaysHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Knysna
Das Hotel liegt an den Ufern der Knysna Lagune und bietet eine traumhafte Aussicht. Die Knysna Waterfront und das...
aha Rex HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Knysna
Das aha Rex Hotel kombiniert urbanen Stil mit klassischem und modernem Komfort. Die ausgezeichnete Lage und die...
Simbavati FynbosHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Knysna
Dieses Naturparadies liegt hoch oben auf den Dünen, umgeben von einem 600 Hektar grossen Fynbos-Reservat. Tauchen Sie...
Periwinkle Guest LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Plettenberg Bay
Die Periwinkle Guest Lodge liegt etwas ehöht über der Küste und bietet eine bezaubernde Aussicht auf den Robberg...

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