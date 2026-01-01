Knysna, Plettenberg & Nature's Valley Reisen vom Spezialisten
Südafrikas Perlen
Hunter's Country House
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Plettenberg Bay
In atemberaubender Lage, hoch in den Baumwipfeln, erstreckt sich die Tsala Treetop Lodge. In unmittelbarer Nähe...
The Plettenberg
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Plettenberg Bay
Auf Felsen errichtet mit atemberaubender Aussicht auf das Meer, die Berge und den goldenen Sand der Plettenberg Bucht...
Tsala Treetop Lodge
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Plettenberg Bay
In atemberaubender Lage, hoch in den Baumwipfeln, erstreckt sich die Tsala Treetop Lodge. In unmittelbarer Nähe...
The Old Rectory
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Plettenberg Bay
Im 18. Jahrhundert stand an dieser Stelle ein anglikanisches Pfarrhaus, heute ein stilvolles Boutique Hotel. Die...
Walkers Beach
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Plettenberg Bay
Das Walkers Beach Boutique Hotel bietet ein unvergleichliches Erlebnis mit einzigartigem Charme im Herzen von...
Kanonkop House
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Knysna
Das elegante Kanonkop House ist in Familienbesitz und bietet seinen Gästen einen persönlichen und zuvorkommenden...
Lairds Lodge Country Estate
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Plettenberg Bay
Die Lairds Lodge liegt im Herzen der bekannten Garden Route und gilt als Rückzugsort für Gäste, die das Landleben und...
Emily Moon River Lodge
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Plettenberg Bay
Das Bijou in der Nähe Plettenberg Bays verzaubert mit einem einmaligen Afrikanisch- Asiatischen Flair und einer...
Fairview House
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Plettenberg Bay
Inmitten einer malerischen Landschaft gelegen, bietet dieses exquisite Anwesen seinen Gästen einen unvergleichlichen...
The Turbine Boutique Hotel & Spa
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Knysna
Das einmalige Design gibt der Unterkunft ein ganz besonderes Flair, wo sich die Gäste rundum wohl fühlen.
Christiana Lodge
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Plettenberg Bay
Christiana Lodge befindet sich beim Solar Strand, einem sehr ruhigen und gemütlichen Teil des Ortes. Die intime und...
Knysna Hollow Country Estate
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Knysna
Exklusives und top modernes Landhotel in einer ruhigen Umgebung und inmitten einer wunderschönen Natur gelege
Protea Hotel by Marriott Knysna Quays
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Knysna
Das Hotel liegt an den Ufern der Knysna Lagune und bietet eine traumhafte Aussicht. Die Knysna Waterfront und das...
aha Rex Hotel
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Knysna
Das aha Rex Hotel kombiniert urbanen Stil mit klassischem und modernem Komfort. Die ausgezeichnete Lage und die...
Simbavati Fynbos
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Knysna
Dieses Naturparadies liegt hoch oben auf den Dünen, umgeben von einem 600 Hektar grossen Fynbos-Reservat. Tauchen Sie...
Periwinkle Guest Lodge
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Plettenberg Bay
Die Periwinkle Guest Lodge liegt etwas ehöht über der Küste und bietet eine bezaubernde Aussicht auf den Robberg...
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