Beschreibung

Einleitung Inmitten einer malerischen Landschaft gelegen, bietet dieses exquisite Anwesen seinen Gästen einen unvergleichlichen Blick auf die umliegenden Berge und das endlose Meer. Das Fairview House ist ein familiengeführtes Boutique Hotel im kapholländischen Baustil.

Lage Nur zehn Autominuten vom malerischen Zentrum von Plettenberg Bay entfernt, liegt das Fairview House. Ideal, um die zahlreichen Attraktionen entlang der berühmten Küste zu erreichen und doch abgelegen genug, um sich von allem zu erholen.

Angebot Entspannen Sie sich am Pool inmitten des Fynbos, vertiefen Sie sich auf der Veranda in eines der Bibliotheksbücher, machen Sie ein Picknick im Garten oder einen gemütlichen Spaziergang in der herrlichen Umgebung. Das Frühstück wird im Sommer auf der Veranda mit Blick auf das Tal, im Winter im Speisesaal am wärmenden Holzofen serviert. Auf Wunsch ist ein Mittag- und Abendessen oder ein leckeres Picknick erhältlich. Die Küche ist saisonal inspiriert und die Mahlzeiten werden mit regionalen Produkten zubereitet.