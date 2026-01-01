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Oudtshoorn und Calitzdorp , Südafrika

Oudtshoorn & Calitzdorp Reisen vom Spezialisten

Romantik pur

Die Route 62 führt Sie zu vielen sehenswerten Orten Südafrikas. Neben der unter dem Namen «Kleine Karoo» bekannten Halbwüste, sind insbesondere die an ihr gelegenen Orte Oudtshoorn und Calitzdorp reizvoll. In Oudtshoorn werden Sie zum Beispiel von zahlreichen Straussenfarmen erwartet und können diese interessanten Tiere einmal aus der Nähe betrachten. Calitzdorp hingegen überzeugt durch den vor Ort gekelterten Sauvignon Blanc. Sehr empfehlenswert sind auch die in der Nähe gelegen Tropfsteinhöhlen Cango Caves. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie für einen Besuch der Region unsere Spezialisten.

Surval Boutique Olive EstateHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Oudtshoorn
Das kleine Estate befindet sich rund 4 km nördlich von Oudtshoorn. Die Tropfsteinhöhlen Cango Caves sind rund 25 km...
Buffelsdrift Game LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Oudtshoorn
Erleben Sie den südafrikanischen Busch im Herzen der Kleinen Karoo auf einer spannenden Safari oder begegnen Sie den...
De Zeekoe Guest FarmHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Oudtshoorn
De Zeekoe befindet sich nur 7 km ausserhalb von Oudtshoorn am Ufer des Olifants River.

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