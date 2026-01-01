Simbavati Fynbos
Knysna
Beschreibung
Einleitung
Dieses Naturparadies liegt hoch oben auf den Dünen, umgeben von einem 600 Hektar grossen Fynbos-Reservat. Tauchen Sie ein in eine einzigartige Landschaft und geniessen Sie den weiten Panoramablick.
Lage
Oberhalb der malerischen Stadt Sedgefield liegt Simbavati Fynbos on Sea. Dank seiner unvergleichlichen Lage bietet es einen atemberaubenden Blick über Strände, Berge, Lagunen und die einzigartige Fynboslandschaft. Nach Knysna und George sind es rund 30 Fahrminuten.
Angebot
Inmitten einer einzigartigen Natur mit einem fantastischen Rundumblick haben Sie gute Chancen Elands, Zebras, Busch- oder Wasserböcken zu begegnen. Im Restaurant werden Sie mit leckeren Speisen verwöhnt und für erholsame Stunden sorgt der Pool mit herrlichem Ausblick.
Profitieren Sie von den zahlreichen angebotenen Aktivitäten wie geführte Wanderungen durch den Fynbos, Naturfahrten, Kayak Touren, Mountainbiking oder besuchen Sie die nahe Protea Farm. Kostenloses WIFI ist im Hauptbereich verfügbar.
Profitieren Sie von den zahlreichen angebotenen Aktivitäten wie geführte Wanderungen durch den Fynbos, Naturfahrten, Kayak Touren, Mountainbiking oder besuchen Sie die nahe Protea Farm. Kostenloses WIFI ist im Hauptbereich verfügbar.
Zimmer
Die Lodge beherbergt 9 Suiten und ein Fynbos Cottage. Alle Zimmer sind liebevoll ausgestattet und bieten unvergleichliche Ausblicke über den Fynbos und das Meer. Die Suiten verfügen alle über einen privaten Aussensitzbereich, eine Kaffee-/Teekocher sowie eine Minibar.
Das Fynbos Cottage liegt etwas abseits der Lodge und bietet dank der zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Badezimmer, einem offenen Wohnzimmer, einem Ess- und Küchenbereich sowie einer überdachten Terrasse mit einem privaten Plungepool, die perfekte Wohlfühloase für Familien.
Das Fynbos Cottage liegt etwas abseits der Lodge und bietet dank der zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Badezimmer, einem offenen Wohnzimmer, einem Ess- und Küchenbereich sowie einer überdachten Terrasse mit einem privaten Plungepool, die perfekte Wohlfühloase für Familien.
Preis auf Anfrage
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