Beschreibung

Einleitung Dieses Naturparadies liegt hoch oben auf den Dünen, umgeben von einem 600 Hektar grossen Fynbos-Reservat. Tauchen Sie ein in eine einzigartige Landschaft und geniessen Sie den weiten Panoramablick.

Lage Oberhalb der malerischen Stadt Sedgefield liegt Simbavati Fynbos on Sea. Dank seiner unvergleichlichen Lage bietet es einen atemberaubenden Blick über Strände, Berge, Lagunen und die einzigartige Fynboslandschaft. Nach Knysna und George sind es rund 30 Fahrminuten.

Angebot Inmitten einer einzigartigen Natur mit einem fantastischen Rundumblick haben Sie gute Chancen Elands, Zebras, Busch- oder Wasserböcken zu begegnen. Im Restaurant werden Sie mit leckeren Speisen verwöhnt und für erholsame Stunden sorgt der Pool mit herrlichem Ausblick.



Profitieren Sie von den zahlreichen angebotenen Aktivitäten wie geführte Wanderungen durch den Fynbos, Naturfahrten, Kayak Touren, Mountainbiking oder besuchen Sie die nahe Protea Farm. Kostenloses WIFI ist im Hauptbereich verfügbar.