Emily Moon River Lodge
Plettenberg Bay
Beschreibung
Einleitung
Das Bijou in der Nähe Plettenberg Bays verzaubert mit einem einmaligen Afrikanisch- Asiatischen Flair und einer atemberaubenden Aussicht.
Lage
Direkt am Ufer des Bitou Flusses und nur 10 Fahrminuten von Plettenberg Bay entfernt, bietet die Lodge einen einmaligen Ausblick über den Fluss, die Feuchtgebiete und die Berge.
Angebot
Die Lodge ist liebevoll mit allerlei Schätzen dekoriert, welche die Eigentümer auf ihren Reisen durch Afrika, Asien und Polynesien gesammelt haben. Das Restaurant zaubert leckere Speisen, wovon die meisten Zutaten aus dem eigenen Garten oder einer Farm in der Nähe stammen. Gleich oberhalb des Restaurants befindet sich eine Bar, welche über eine auserlesene Auswahl an südafrikanischen Weinen und leckere Cocktails verfügt sowie hausgemachte Holzofen-Pizzen anbietet. Paddeln Sie mit dem Kanu entlang des Bitou Flusses um die einmalige Natur zu geniessen.
Zimmer
Die 14 individuell eingerichtete Suiten und die 2 Familien Suiten verfügen alle über einen gemütlichen Sitzbereich, einen Balkon oder eine Terrasse, Minibar, Klimaanlage und WIFI.
Preis auf Anfrage
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