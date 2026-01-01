Direkt am Ufer des Bitou Flusses und nur 10 Fahrminuten von Plettenberg Bay entfernt, bietet die Lodge einen einmaligen Ausblick über den Fluss, die Feuchtgebiete und die Berge.

Die Lodge ist liebevoll mit allerlei Schätzen dekoriert, welche die Eigentümer auf ihren Reisen durch Afrika, Asien und Polynesien gesammelt haben. Das Restaurant zaubert leckere Speisen, wovon die meisten Zutaten aus dem eigenen Garten oder einer Farm in der Nähe stammen. Gleich oberhalb des Restaurants befindet sich eine Bar, welche über eine auserlesene Auswahl an südafrikanischen Weinen und leckere Cocktails verfügt sowie hausgemachte Holzofen-Pizzen anbietet. Paddeln Sie mit dem Kanu entlang des Bitou Flusses um die einmalige Natur zu geniessen.