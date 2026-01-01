Den Gästen der Unterkunft stehen zwei Restaurants zur Verfügung. Im Island Café wird man mit internationalen Köstlichkeiten verwöhnt und geniesst einen wunderschönen Ausblick auf den Kanal. Das Gastro Pub auf dem Deck ist sehr beliebt um den Tag bei einem atemberaubenden Sonnenuntergang zu verabschieden. Die Lounge, eine Bibliothek mit Computer und Internetanschluss, eine hübsche kleine Galerie, ein Weinkeller mit feinen südafrikanischen Tropfen und ein Souvenirladen stehen den Gästen zum Wohlfühlen ebenfalls zur Verfügung.

Im Turbine-Spa und auf der Terrasse mit Pool können Sie sich nach einem aufregenden Tag entspannen.



Das Hotel verfügt über ein eigenes Motorboot um den Gästen einen Ausflug in der Lagune oder zu den Knysna Heads anzubieten. Für ein romantisches Erlebnis sorgt die Sonnenuntergangs-Bootstour. Fahrräder können ebenfalls gemietet werden, um zum Beispiel die nur 10 Fahrminuten entfernte Waterfront zu besuchen.