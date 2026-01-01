Beschreibung

Einleitung Das aha Rex Hotel kombiniert urbanen Stil mit klassischem und modernem Komfort. Die ausgezeichnete Lage und die gemütliche Atmosphäre lädt die Gäste zu einem erholsamen Aufenthalt ein.

Lage Das Hotel befindet sich im Herzen von Knysna und nur wenige Gehminuten vom belebten Hafen mit seinen zahlreichen Restaurants und Shops entfernt.

Angebot Das Hotel ist elegant und geschmackvoll eingerichtet und bietet einen kleinen Innenhof mit Sitzgelegenheiten. Im The O Bar & Eatery werden köstliche Speisen serviert. WIFI ist vorhanden.