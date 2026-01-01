aha Rex Hotel
Knysna
Beschreibung
Einleitung
Das aha Rex Hotel kombiniert urbanen Stil mit klassischem und modernem Komfort. Die ausgezeichnete Lage und die gemütliche Atmosphäre lädt die Gäste zu einem erholsamen Aufenthalt ein.
Lage
Das Hotel befindet sich im Herzen von Knysna und nur wenige Gehminuten vom belebten Hafen mit seinen zahlreichen Restaurants und Shops entfernt.
Angebot
Das Hotel ist elegant und geschmackvoll eingerichtet und bietet einen kleinen Innenhof mit Sitzgelegenheiten. Im The O Bar & Eatery werden köstliche Speisen serviert. WIFI ist vorhanden.
Zimmer
Die 56 luxuriösen Zimmer in verschiedenen Grössen widerspiegeln ein schickes Ambiente mit einer Mischung aus modernem und klassischem Dekor. Jedes Zimmer verfügt über einen Kaffee-/Teekocher, Minibar, Klimaanlage und TV. Die Luxury Studios verfügen zusätzlich über eine kleine Kochnische sowie einen Balkon.
Preis auf Anfrage
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