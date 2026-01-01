Beschreibung

Einleitung Auf Felsen errichtet mit atemberaubender Aussicht auf das Meer, die Berge und den goldenen Sand der Plettenberg Bucht liegt das Traditionshotel im Stil eines südafrikanischen Herrenhauses.

Lage Das Hotel The Plettenberg liegt erhöht auf den Lookout Rocks mit fantastischem Blick auf die Bucht von Plettenberg Bay.

Angebot The Plettenberg besteht aus zwei Gebäuden, die durch eine kleine Strasse getrennt sind. Zum kilometerlangen Sandstrand, der zu Spaziergängen einlädt, führt ein kleiner Fussweg bergab. Zur Entspannung bietet das Hotel den Gästen zwei Pools sowie einen Spa mit diversen Anwendungen an. Das Luxushotel verfügt über ein Restaurant mit legerer Atmosphäre, eine trendige Bar und eine komfortable Lounge.



Das Hotel ist ideal für einen entspannten Aufenthalt oder als Ausgangsbasis für Exkursionen in der Region.