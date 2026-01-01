Kanonkop House
Knysna
Beschreibung
Einleitung
Das elegante Kanonkop House ist in Familienbesitz und bietet seinen Gästen einen persönlichen und zuvorkommenden Service. In Kombination mit der atemberaubenden Aussicht auf die Lagune von Knysna wird der Aufenthalt unvergesslich.
Lage
Kanonkop House liegt erhöht an einem Hang oberhalb der Lagune von Knysna umgeben von einem Waldstück. Die Gäste geniessen einen wunderbaren Weitblick auf die Lagune bis hin zu den mächtigen Knysna Heads welche eine natürliche Meerenge des Indischen Ozeans bilden und so die Lagune formen.
Angebot
Das Haupthaus des bezaubernden Gästehauses besteht aus einem Pool mit Sonnendeck, Aussenlounge, Holzterrasse und einer Bar. WIFI ist kostenlos verfügbar.
Zimmer
Das elegante Gästehaus verfügt insgesamt über 7 Suiten welche individuell und geschmackvoll eingerichtet sind. Die Executive Lagoon Facing Suiten verfügen über eine Sicht auf die Lagune. Die beiden Luxury Garden Zimmer überblicken den Pool und den umliegenden Garten. Alle Suiten sind mit Sitzgelegenheiten im Innenund Aussenbereich ausgestattet. Ein Kaffee-/ Teekocher ist ebenfalls vorhanden.
Preis auf Anfrage
Loading map...