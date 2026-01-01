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Johannesburg, Südafrika

Johannesburg Reisen vom Spezialisten

Drehscheibe von Südafrika

Johannesburg ist der Dreh- und Angelpunkt von Südafrika. Die Stadt ist Start- und Zielpunkt vieler Reisen. Die Millionenmetropole hat jede Menge zu bieten. Speziell die Bezirke Rosebank, Sandton und Melrose überzeugen mit ihren luxuriösen Hotels und Unterkünften. Für das leibliche Wohl sorgen eine Vielzahl an Restaurants und Bars. Das ehemalige Wohnhaus von Nelson Mandela befindet sich in Soweto. Südafrika hat eine tragische Geschichte, die Sie bei einem Besuch in den Museen garantiert hören und sehen werden. Unsere Spezialisten für Johannesburg Reisen stehen Ihnen für die perfekte Reiseplanung gerne zur Seite.

Intercontinental Johannesburg O.R. Tambo AirportHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Johannesburg Airport
Das Hotel liegt in Gehdistanz zum internationalen Flughafen von Johannesburg.
voco Johannesburg RosebankHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Johannesburg
Das Hotel befindet sich im Herzen von Rosebank, umgeben von zahlreichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Zum...
The Peech Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Melrose
Das hübsche Boutique Hotel liegt in Melrose. Zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten sind nur 10 Fahrminuten entfernt.
AtholPlace Hotel & VillaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sandton
Das moderne Boutique Hotel liegt in Atholl, einem der schönsten Gebiete Johannesburgs, gleich neben dem bekannten...
Radisson RED RosebankHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Johannesburg
Das Hotel liegt zentral in Rosebank, nur einige Schritte von zahlreichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten...
The PeechHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Melrose
Das hübsche Boutique Hotel liegt in Melrose, einem ruhigen Vorort von Johannesburg, gleich gegenüber des James Gray...
Sandton SunHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Sandton
Das neu renovierte und elegante Hotel liegt im Herzen von Sandton und 40 Fahrminuten vom Flughafen OR Tambo...
Fairlawns Boutique Hotel & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sandton
Das wunderschöne und luxuriöse Boutique Hotel liegt in einer ruhigen Wohngegend in Sandton. Der Flughafen...
African Rock HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kempton Park
Das exklusive Boutique Hotel liegt im Johannesburger Vorort Kempton Park, ca. 11 km vom internationalen Flughafen...
Garden Court O.R. Tambo International AirportHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Johannesburg Airport
Nur 3 km vom internationalen Flughafen entfernt.
Southern Sun O.R. Tambo International Airport
Preis auf Anfrage
Johannesburg Airport
Das Hotel liegt 500 Meter vom Flughafen O.R. Tambo Johannesburg entfernt und bieten einen kostenlosen...

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