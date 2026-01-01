Beschreibung

Einleitung Christiana Lodge befindet sich beim Solar Strand, einem sehr ruhigen und gemütlichen Teil des Ortes. Die intime und familiäre Atmosphäre lässt Sie den Alltag vergessen und Sie werden sich umgehend wie zu Hause fühlen.

Lage Die gemütliche Lodge liegt nur gerade 5 Gehminuten vom schönen, kilometerlangen Robberg Strand entfernt. Das Zentrum von Plettenberg Bay ist in wenigen Fahrminuten zu erreichen.

Angebot Mit offenen Räumen und diversen Lounges, natürlichem Licht, warmen Erdtönen kombiniert mit frischen, blauen Akzenten bietet die Lodge eine Oase der Ruhe und Erholung für Ihre Gäste. Die 2 Pools laden zur Erfrischung ein.