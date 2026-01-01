Christiana Lodge
Plettenberg Bay
Beschreibung
Einleitung
Christiana Lodge befindet sich beim Solar Strand, einem sehr ruhigen und gemütlichen Teil des Ortes. Die intime und familiäre Atmosphäre lässt Sie den Alltag vergessen und Sie werden sich umgehend wie zu Hause fühlen.
Lage
Die gemütliche Lodge liegt nur gerade 5 Gehminuten vom schönen, kilometerlangen Robberg Strand entfernt. Das Zentrum von Plettenberg Bay ist in wenigen Fahrminuten zu erreichen.
Angebot
Mit offenen Räumen und diversen Lounges, natürlichem Licht, warmen Erdtönen kombiniert mit frischen, blauen Akzenten bietet die Lodge eine Oase der Ruhe und Erholung für Ihre Gäste. Die 2 Pools laden zur Erfrischung ein.
Zimmer
Die Lodge verfügt über 18 individuell eingerichtete Zimmer, welche Sicht auf das nahe gelegene Naturreservat oder auf den Ozean bieten. Alle Zimmer sind mit Kaffee-/ Teekocher, TV und WIFI ausgerüstet. Die Luxury Zimmer verfügen zusätzlich über einen kleinen Balkon.
Preis auf Anfrage
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