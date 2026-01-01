Lairds Lodge Country Estate
Plettenberg Bay
Beschreibung
Einleitung
Die Lairds Lodge liegt im Herzen der bekannten Garden Route und gilt als Rückzugsort für Gäste, die das Landleben und den persönlichen Service schätzen.
Lage
Die Lairds Lodge Country Estate liegt zwischen den Küstenstädtchen Knysna und Plettenberg Bay und befindet sich auf einem 24 Hektar grossen Anwesen. Die Unterkunft liegt optimal um die Sehenswürdigkeiten der Umgebung zu erkunden.
Angebot
Die im kapholländischen Stil gebaute Anlage liegt inmitten einer bezaubernden und grosszügigen Gartenanlage in einem Naturschutzgebiet. In den Abendstunden können Sie Ihren Drink im Innenhof oder in der gemütlichen Brandy-Lounge geniessen. Der Sternekoch zaubert im ausgezeichneten Restaurant köstliche Speisen, ein Hochgenuss für jeden Gaumen. Das Abendessen kann für ein intimeres Erlebnis auch im Weinkeller serviert werden. In der näheren Umgebung gibt es unzählige Möglichkeiten wie Sie Ihren Ferientag gestalten können.
Nehmen Sie an einer Bootstour teil und entdecken Sie Delfine und Wale (saisonal) oder besuchen Sie das Robberg Nature Reserve für eine Wanderung. Für ruhesuchende Gäste steht ein Pool für erholsame Stunden zur Verfügung.
Zimmer
Die 17 elegant und liebevoll im afrikanischen Stil eingerichteten Zimmer verfügen über alle Annehmlichkeiten wie TV, Klimaanlage und WIFI. Eine private Terrasse um gemütlich den Tag ausklingen zu lassen steht ebenfalls zur Verfügung. Die Deluxe Zimmer sind grosszügiger gestaltet.
Preis auf Anfrage
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