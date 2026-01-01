Die im kapholländischen Stil gebaute Anlage liegt inmitten einer bezaubernden und grosszügigen Gartenanlage in einem Naturschutzgebiet. In den Abendstunden können Sie Ihren Drink im Innenhof oder in der gemütlichen Brandy-Lounge geniessen. Der Sternekoch zaubert im ausgezeichneten Restaurant köstliche Speisen, ein Hochgenuss für jeden Gaumen. Das Abendessen kann für ein intimeres Erlebnis auch im Weinkeller serviert werden. In der näheren Umgebung gibt es unzählige Möglichkeiten wie Sie Ihren Ferientag gestalten können.

Nehmen Sie an einer Bootstour teil und entdecken Sie Delfine und Wale (saisonal) oder besuchen Sie das Robberg Nature Reserve für eine Wanderung. Für ruhesuchende Gäste steht ein Pool für erholsame Stunden zur Verfügung.